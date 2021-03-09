長輩久住加護病房當心「譫妄症」上身！ 這些警訊要知道
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位60 多歲女士因泌尿道感染合併急性腎損傷及肺積水，插管入加護病房治療。當病人狀況逐漸改善，卻出現病人不睡覺，並有攻擊行為，故醫師使用新型鎮靜劑，使病人配合接受呼吸訓練；但在脫離呼吸器後，病人卻又變得不認識兒女、說她目前在茄萣、她現在要去買菜等話語，經評估，病人為加護病房譫妄症。
瞻妄症 會引發認知功能及行為改變成大醫院內科部重症加護科李仁傑醫師表示，所謂的瞻妄症，是身體的病痛改變了神經傳導物質的製造及其功能，造成神經元活性失控，進而引發認知功能以及行為上的改變。簡而言之，就是身體的病痛，讓大腦當機了，主要表現為注意力不集中，以及行為表現出現了急性改變，或是變得時好時壞。加護病房譫妄症 3種情況患病機率高加護病房譫妄症的診斷，除了需要符合這2個表現外，還要合併有意識狀態的改變或雜亂無章的思考過程；而後者也是家屬最常對醫護人員抱怨的：「他怎麼好像中邪」、「他以前不是這樣的人」、「我覺得他眼神怪怪的」之類的說法。李仁傑醫師指出，年紀大、失智症患者、入加護病房的疾病嚴重度高，或多重器官衰竭等，是加護病房譫妄症的危險因子；其他如藥物，像苯二氮平類鎮靜劑也可能誘發譫妄症的發生，故目前在加護病房會建議避免使用苯二氮平類鎮靜劑。治療譫妄症 多管齊下降低傷害對於譫妄症的治療，並無單一有效的處置方法，目前建議使用多管齊下的方式，以能將加護病房譫妄症的影響降到最低。李仁傑醫師指出，在日常的照顧上，會藉由早期脫離呼吸器訓練、早期復健運動，讓病人的生理狀況及早復原；夜間則盡量減少侵襲性治療，提供一個良好的睡眠環境，減少病人的睡眠剝奪。此外，醫護人員日常也會不斷告訴病人正確的人、事、時、地、物；必要時，家屬也可以協助醫護人員，藉由孰悉的人，孰悉的聲音相伴，讓病人重新得到定向感。資料來源：健康醫療網 長輩久住加護病房當心「譫妄症」上身！ 這些警訊要知道健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊