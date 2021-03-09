更年期要補充荷爾蒙嗎？ 藥師解答「正確觀念」
健康醫療網
2021-03-09 15:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】婦女在更年期到來時，因女性荷爾蒙（雌激素）分泌量不足，容易引發生理上的不適！據統計，70%~80％的更年期婦女有明顯的熱潮紅及夜汗情形，導致睡眠品質降低、注意力難以集中、易怒，顯著影響身心狀態及生活品質，此外，也有近半數的更年期婦女受泌尿道症候群所苦。藥師提醒，婦女若沒有更年期症候群，則不需使用荷爾蒙治療；若需治療，應在醫師的評估下，充分了解利弊，討論後再決定治療方案。
緩解婦女更年期不適 荷爾蒙補充可緩解台南市立醫院藥劑科許杏如藥師表示，婦女更年期的不適症狀，可藉由荷爾蒙補充獲得改善。關於熱潮紅及夜汗症狀，小於60歲及停經10年內，藉由補充荷爾蒙是最有效的治療方式，使用口服或皮膚吸收給藥，用藥2周內即可觀察到明顯的效果，若只有單純的生殖泌尿道症狀，亦可以局部陰道給藥。補充荷爾蒙 同時可延緩骨質流失許杏如藥師補充，補充荷爾蒙除可改善更年期症候群，同時也可減緩骨質流失的速度，降低骨質疏鬆的風險，但婦女若沒有更年期症候群，就不需使用荷爾蒙治療，建議均衡飲食與規律運動，定期健康檢查，若有其他不適症狀，如骨質疏鬆，再針對個別症狀治療。搭配黃體素使用 預防子宮內膜癌而在使用荷爾蒙期間，臨床上常見的疑慮包括：藥物該使用多久？是否會增加罹患乳癌的風險？許杏如藥師解釋，荷爾蒙治療需要持續多久及什麼時候該停藥，目前仍無明確的定論，一般而言，使用儘量不要超過3～5年，有改善即可開始考慮降低使用量及漸漸停藥。此外，若子宮仍完整的婦女，投與雌激素的同時，必須配合黃體素一起使用，以預防子宮內膜癌的發生。補充荷爾蒙非人人適用 調整生活習慣有幫助而乳房疼痛及無預期的陰道出血等是補充荷爾蒙時常見的不適症狀。許杏如藥師指出，也有些婦女並不適合使用，如有乳癌病史、乳癌高危險群、心臟疾病、靜脈栓塞或曾中風者。除了藥物也可藉由改變生活習慣，如多待在涼爽的室內、減少辛辣飲食、飲酒、抽菸及熱飲，以緩解熱潮紅引起的不適，而有氧運動、瑜珈也能緩解身心不適。資料來源：健康醫療網 更年期要補充荷爾蒙嗎？ 藥師解答「正確觀念」健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊