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更年期要補充荷爾蒙嗎？　藥師解答「正確觀念」

健康醫療網

2021-03-09 15:31:01

更年期要補充荷爾蒙嗎？　藥師解答「正確觀念」
更年期要補充荷爾蒙嗎？　藥師解答「正確觀念」
【健康醫療網／記者林怡亭報導】婦女在更年期到來時，因女性荷爾蒙（雌激素）分泌量不足，容易引發生理上的不適！據統計，70%~80％的更年期婦女有明顯的熱潮紅及夜汗情形，導致睡眠品質降低、注意力難以集中、易怒，顯著影響身心狀態及生活品質，此外，也有近半數的更年期婦女受泌尿道症候群所苦。藥師提醒，婦女若沒有更年期症候群，則不需使用荷爾蒙治療；若需治療，應在醫師的評估下，充分了解利弊，討論後再決定治療方案。
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緩解婦女更年期不適　荷爾蒙補充可緩解
台南市立醫院藥劑科許杏如藥師表示，婦女更年期的不適症狀，可藉由荷爾蒙補充獲得改善。關於熱潮紅及夜汗症狀，小於60歲及停經10年內，藉由補充荷爾蒙是最有效的治療方式，使用口服或皮膚吸收給藥，用藥2周內即可觀察到明顯的效果，若只有單純的生殖泌尿道症狀，亦可以局部陰道給藥。
補充荷爾蒙　同時可延緩骨質流失
許杏如藥師補充，補充荷爾蒙除可改善更年期症候群，同時也可減緩骨質流失的速度，降低骨質疏鬆的風險，但婦女若沒有更年期症候群，就不需使用荷爾蒙治療，建議均衡飲食與規律運動，定期健康檢查，若有其他不適症狀，如骨質疏鬆，再針對個別症狀治療。
搭配黃體素使用　預防子宮內膜癌
而在使用荷爾蒙期間，臨床上常見的疑慮包括：藥物該使用多久？是否會增加罹患乳癌的風險？許杏如藥師解釋，荷爾蒙治療需要持續多久及什麼時候該停藥，目前仍無明確的定論，一般而言，使用儘量不要超過3～5年，有改善即可開始考慮降低使用量及漸漸停藥。
此外，若子宮仍完整的婦女，投與雌激素的同時，必須配合黃體素一起使用，以預防子宮內膜癌的發生。
補充荷爾蒙非人人適用　調整生活習慣有幫助
而乳房疼痛及無預期的陰道出血等是補充荷爾蒙時常見的不適症狀。許杏如藥師指出，也有些婦女並不適合使用，如有乳癌病史、乳癌高危險群、心臟疾病、靜脈栓塞或曾中風者。
除了藥物也可藉由改變生活習慣，如多待在涼爽的室內、減少辛辣飲食、飲酒、抽菸及熱飲，以緩解熱潮紅引起的不適，而有氧運動、瑜珈也能緩解身心不適。
資料來源：健康醫療網 更年期要補充荷爾蒙嗎？　藥師解答「正確觀念」
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