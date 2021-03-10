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NOW民調／買爆！民眾票選最高CP酒款是它

生活中心/綜合報導

2021-03-10 10:00:00

▲誰說高粱只是長輩獨愛，NOW民調展開一連串調查，要來顛覆你我的想像。（圖／品牌提供）
▲誰說高粱只是長輩獨愛，NOW民調展開一連串調查，要來顛覆你我的想像。（圖／品牌提供）
不論是與自己相處的唯我時光，或是和三五老友相聚，許多人會喝杯高粱酒放鬆或助興熱絡氣氛，亦或選擇品飲高粱老酒來展現個人品味，或彰顯情意珍貴。怎麼選、怎麼喝、推薦哪款酒永遠都是熱門話題，對此，NOW民調日前展開「高粱酒好感度大調查」，統計結果，除了撕掉高粱酒是長輩獨愛的迷思標籤之外，也顯示許多網友偏愛年份老酒，購買選擇上講求價格實惠與購買便利，更發現超過６成網友票選推薦高CP值平價老酒「58金高千日醇」。
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▲國人高粱酒文化悠久，對此NOW民調展開「高粱酒好感度大調查」，竟出現意料之外的結果。（圖／擷取自NOW民調）
▲國人喝高粱酒文化悠久，對此NOW民調展開「高粱酒好感度大調查」，竟出現意料之外的結果。（圖／擷取自NOW民調）
國人喝高粱酒文化悠久，究竟這世代差距間的飲用喜好，是否如你我印象中那樣呢？對此NOW民調首先問起「您認為喝高粱酒都是長輩居多?」答案竟出人意表，多數網友(66.35%)表示「我身邊年輕人就愛喝高粱，隔壁小姐姐也愛」，接著，對於「平常購買高粱酒的動機?」，前兩名分別為「習慣性飲用」、「好友聚會」，可見高粱酒已漸跨年齡層，不再是長輩限定，也廣受年輕人喜愛。
▲究竟消費者購買高粱酒時，會優先考慮什麼條件呢?
▲究竟消費者購買高粱酒時，會優先考慮什麼條件呢? （圖／擷取自NOW民調）
繼續探究網友對於「購買高粱酒時，會優先考慮什麼條件?」最多人在意的是「年份/老酒」與「方便購買」各佔了30.82%與13.43%。另外，「價格實惠」、「酒氣香味」、「品牌知名度」等也名列前茅；而「通常會在哪裡購買高粱酒?」結果顯示前三名為「連鎖超市」、「量販店」、「連鎖便利商店」。
▲調查結果發現，千日醇的老酒加持與性價比方面，能受到多數消費者喜愛與推薦。（圖／擷取自NOW民調）
▲調查結果發現，千日醇的老酒加持與性價比方面，受到多數消費者喜愛與推薦。（圖／擷取自NOW民調）
調查發現多數消費者偏愛喝老酒，但老酒價格昂貴且不易購買，想喝上一杯困難重重，故即使想喝也只好忍痛放棄，對此，NOW民調提問「市面上銷售的高粱酒，如果您想推薦高CP值酒款會推薦?」其中「存放千日以上的千日醇老酒」超過6成消費者推薦，經過分析，可歸因「千日醇」只要加個銅板價就能升級享受老酒醇厚口感，親民價格加上各大通路皆有販售，購買便利，難怪能大獲多數網友票選肯定。
綜合以上民調結果可以看出，消費者對於年份老酒CP值，與購買便利性需求高。黑松公司聽到心聲，顛覆市場規則，計畫性儲酒推出「58金高千日醇」平價老酒，每瓶皆歷經千日以上醇化，市面上目前最久已陳放五年以上，全台各地區酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商、全家便利商店FamiPort箱購都買得到，讓消費者日常或聚餐想喝杯老酒不用再勞民傷財。此外58金高千日醇精緻的外盒設計，亦是送禮首選。喝一瓶少一瓶，想讓自己與身邊的人喝好一點，可別錯過，趕緊手刀購入！
 
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