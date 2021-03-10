帶狀皰疹神經痛怎麼辦？ 皮膚科醫師解析陣痛治療
健康醫療網
2021-03-10 09:01:00
【健康醫療網／編輯部整理】帶狀皰疹,俗稱皮蛇，是一種病毒感染。在兒童時期，感染可能會導致水痘，日後病毒則會遷移到背根神經節，在那裡潛伏數十年。當年紀大的時候，免疫系統下降或壓力大會觸發帶狀皰疹病毒的"重新活化",，產生所謂的"皮蛇"。帶狀皰疹的終生發作風險約為30％。嚴重時，這種疾病會導致視力減損，失去膀胱或腸道控制，也可能導致老年或免疫力差患者死亡。
帶狀皰疹的發生率和嚴重性會隨著年齡的增長而增加。每年美國發生的100萬新病例中，年齡在60歲以上的個體約佔40％至50％，原因可能由於免疫衰老引起的，免疫衰老是自然老化過程的一部分，代表免疫系統逐漸退化。帶狀皰疹的特徵是皮膚分佈的單側聚結成簇水皰及皮疹，常見於軀幹和顱骨區域。出現水皰及皮疹之前的最初症狀包括頭痛，疼痛，全身不適和畏光。帶狀皰疹後神經痛是帶狀皰疹的常見併發症，可影響50歲以上帶狀皰疹的個體中的50％。帶狀皰疹後神經痛的特徵在於，皮膚症狀消失後，仍然持續的嚴重疼痛。這種疼痛像是一種尖銳，灼熱的抽痛，會干擾睡眠，工作和日常生活中的其他活動, 最後因長時間的疼痛產生憂鬱症, 帶狀皰疹後神經痛的發作可以持續數月,甚至會持續多年。帶狀皰疹後神經痛是因為感覺根神經節，背側和腹側神經根的後角和前角發炎。常用皰疹後神經痛治療藥物有抗憂鬱藥、止痛藥等，最大可以到40-50%的止痛效果，不過要注意藥物副作用。低能量雷射治療低能雷射治療是一種無傷口、無痛的治療方法，結合了紅色和紅外光形式的雷射和發光二極體的組合。通過釋放局部神經傳遞物質來引導鎮痛作用，促進內啡肽的釋放， 同時降低前列腺素的濃度，增加抗炎細胞因子，快速解決炎症過程。用低能雷射治療可迅速減少導致神經痛異常刺激神經的炎症。在低能量雷射治療帶狀皰疹後神經痛的雙盲試驗中，所有接受治療的患者均顯示"疼痛嚴重程度"降低了40％至95％（平均值為74％），"疼痛分佈"降低了為49％至84％（平均值為64％）。按照VAS疼痛指數的評估，所有患者的疼痛程度都是10分之10，(其中0代表無疼痛，2-輕度疼痛，4-中度疼痛，6-嚴重疼痛，8-嚴重疼痛和10-無法忍受的痛苦)。因此，VAS疼痛指數降低40％至95％，對這些患者的生活產生了重大改善。患者的年齡範圍為55至82歲, 帶狀皰疹後神經痛持續時間為6個月至8年。所有患者的病情至少改善了40％，與最成功的藥物治療相當，但無有害的藥物副作用 。雷射治療根據病變和受影響的皮膚的範圍時間為數分鐘,，治療方案包括前3週每週3次，然後減少為每週2次直至患者無症狀。治療是非侵入性的，沒有副作用，也沒有藥物相互作用。總結帶狀皰疹後神經痛隨著年齡的增長，會進一步惡化，但是因為許多的藥物副作用，例如頭暈、噁心、頭痛，導致老年患者苦不堪言，甚至跌倒骨折，所以藥物治療不能解決帶狀皰疹後神經痛，低能量雷射療法已顯示可有效減輕患者40％至95％的疼痛，且無副作用或傳統療法的併發症。（文章授權提供／雙和醫院皮膚科醫師 林欣儀）
醫師簡介林欣儀醫師雙和醫院皮膚科主治醫師奇美醫學中心皮膚科主治醫師中國附醫醫學中心總醫師景美醫院皮膚科主治醫師資料來源：健康醫療網 帶狀皰疹神經痛怎麼辦？ 皮膚科醫師解析陣痛治療健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊