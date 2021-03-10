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帶狀皰疹神經痛怎麼辦？　皮膚科醫師解析陣痛治療

健康醫療網

2021-03-10 09:01:00

帶狀皰疹神經痛怎麼辦？　皮膚科醫師解析陣痛治療
帶狀皰疹神經痛怎麼辦？　皮膚科醫師解析陣痛治療
【健康醫療網／編輯部整理】帶狀皰疹,俗稱皮蛇，是一種病毒感染。在兒童時期，感染可能會導致水痘，日後病毒則會遷移到背根神經節，在那裡潛伏數十年。當年紀大的時候，免疫系統下降或壓力大會觸發帶狀皰疹病毒的"重新活化",，產生所謂的"皮蛇"。帶狀皰疹的終生發作風險約為30％。嚴重時，這種疾病會導致視力減損，失去膀胱或腸道控制，也可能導致老年或免疫力差患者死亡。
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帶狀皰疹的發生率和嚴重性會隨著年齡的增長而增加。每年美國發生的100萬新病例中，年齡在60歲以上的個體約佔40％至50％，原因可能由於免疫衰老引起的，免疫衰老是自然老化過程的一部分，代表免疫系統逐漸退化。帶狀皰疹的特徵是皮膚分佈的單側聚結成簇水皰及皮疹，常見於軀幹和顱骨區域。出現水皰及皮疹之前的最初症狀包括頭痛，疼痛，全身不適和畏光。帶狀皰疹後神經痛是帶狀皰疹的常見併發症，可影響50歲以上帶狀皰疹的個體中的50％。帶狀皰疹後神經痛的特徵在於，皮膚症狀消失後，仍然持續的嚴重疼痛。
這種疼痛像是一種尖銳，灼熱的抽痛，會干擾睡眠，工作和日常生活中的其他活動, 最後因長時間的疼痛產生憂鬱症, 帶狀皰疹後神經痛的發作可以持續數月,甚至會持續多年。帶狀皰疹後神經痛是因為感覺根神經節，背側和腹側神經根的後角和前角發炎。常用皰疹後神經痛治療藥物有抗憂鬱藥、止痛藥等，最大可以到40-50%的止痛效果，不過要注意藥物副作用。
低能量雷射治療
低能雷射治療是一種無傷口、無痛的治療方法，結合了紅色和紅外光形式的雷射和發光二極體的組合。通過釋放局部神經傳遞物質來引導鎮痛作用，促進內啡肽的釋放， 同時降低前列腺素的濃度，增加抗炎細胞因子，快速解決炎症過程。用低能雷射治療可迅速減少導致神經痛異常刺激神經的炎症。在低能量雷射治療帶狀皰疹後神經痛的雙盲試驗中，所有接受治療的患者均顯示"疼痛嚴重程度"降低了40％至95％（平均值為74％），"疼痛分佈"降低了為49％至84％（平均值為64％）。
按照VAS疼痛指數的評估，所有患者的疼痛程度都是10分之10，(其中0代表無疼痛，2-輕度疼痛，4-中度疼痛，6-嚴重疼痛，8-嚴重疼痛和10-無法忍受的痛苦)。因此，VAS疼痛指數降低40％至95％，對這些患者的生活產生了重大改善。患者的年齡範圍為55至82歲, 帶狀皰疹後神經痛持續時間為6個月至8年。所有患者的病情至少改善了40％，與最成功的藥物治療相當，但無有害的藥物副作用 。雷射治療根據病變和受影響的皮膚的範圍時間為數分鐘,，治療方案包括前3週每週3次，然後減少為每週2次直至患者無症狀。治療是非侵入性的，沒有副作用，也沒有藥物相互作用。
總結
帶狀皰疹後神經痛隨著年齡的增長，會進一步惡化，但是因為許多的藥物副作用，例如頭暈、噁心、頭痛，導致老年患者苦不堪言，甚至跌倒骨折，所以藥物治療不能解決帶狀皰疹後神經痛，低能量雷射療法已顯示可有效減輕患者40％至95％的疼痛，且無副作用或傳統療法的併發症。
（文章授權提供／雙和醫院皮膚科醫師 林欣儀）
醫師簡介
林欣儀醫師
雙和醫院皮膚科主治醫師
奇美醫學中心皮膚科主治醫師
中國附醫醫學中心總醫師
景美醫院皮膚科主治醫師
資料來源：健康醫療網 帶狀皰疹神經痛怎麼辦？　皮膚科醫師解析陣痛治療
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