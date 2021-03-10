兼顧家庭與事業　網友票選最傾心這台！

越來越多人在購車時會考慮多種用途的車款，讓車子發揮最大效益。針對這點《NOW民調》在商用車的購買以及使用需求上做了一份調查。平日努力衝刺事業，美好假期與家人好友一同出遊放鬆。也因此，許多消費者從購買房車轉向選擇大台車型。

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根據《NOW民調》結果顯示，顯示在購買大車的預算上，大家庭預備金從民調上可以看出範圍在101萬元-150萬元以及151萬元-200萬元左右，其中家庭車必先重視空間機能與乘載舒適性，若再加上家中有年長者、婦孺需照料，又以低底盤優勢的MPV車款比起傳統SUV更受青睞。

以市場保值度來說，Toyota、HONDA雙田品牌皆有不錯的水準口碑，對後續購車、保養維護上相對親民。最後在七人座MPV家用車的品牌印象中，隨著Toyota Previa停產退出市場，網友對HONDA ODYSSEY印象最深刻！尤其在家用車的市場中一直是資優生的HONDA ODYSSEY。在民調結果中有高達38.35%選擇HONDA。

在同級對手Toyota Previa退出台灣市場後，HONDA ODYSSEY針對車室隔音進行補強，加上素有行動沙發美名的車用空間，比起舊世代的Toyota Previa，剛經過全新改款的HONDA ODYSSEY自然受到不少車迷網友關注，且擁有極舒適、寬敞大空間的ODYSSEY，甚至還能在空間議題上，與產品定位高上一階的Toyota Sienna一搏，以150～200萬元的購車預算，全新HONDA ODYSSEY顯現它的高CP值。

▲網友票選七人座家用車品牌印象，HONDA名列冠軍。（圖／資料照片）

此外根據《NOW民調》，有15.95%比重的族群認為外型亦是購車考量的重點項目，另外12.3%族群則是在意乘坐空間是否寬敞，隨著國人用車意識抬頭，完善的主被動安全配備與否，也是11.24%的消費者納入購車考量重點，比起同級競品，HONDA SENSING主動安全科技已包含ACC智慧定速跟車、LKAS車道維持輔助、LDW 車道偏移警示系統、RDM 道路偏移抑制系統、FCW 前方碰撞警示系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統等趨勢功能，並結合盲點偵測、MVCS環景影像，就算是新手女性開著大型ODYSSEY，市區停車、安全性亦不是問題。

▲網友除了品牌形象與安全配備外，寬敞舒適車室也很重視。（圖/HONDA提供）

《NOW民調》揭曉網友選購七人座車時，優先考慮的五個理由，寬敞舒適車室、全方位主被動安全配備、車內空間自由運用、外觀造型以及品牌形象。不難發現網友們選購車子的重點注重功能性，尤其是車內空間寬敞以及全面安全配備最為重要；此外車體造型以及品牌形象也很重要。綜合以上網友對於心中家庭車憧憬，難怪新HONDA ODYSSEY以各項優勢擄獲人心！