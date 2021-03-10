168斷食壓力大！營養師推「限時斷食法」：不增腸胃負擔
編輯中心/綜合報導
2021-03-10 18:49:04
近年「168斷食法」掀起熱潮，透過調整進食的時間，達到控制飲食的效果。不過168斷食在執行上並不容易，許多民眾不禁想問「一定要這麼嚴格嗎？」對此，營養師高敏敏也建議，可以採用循序漸見的「限時斷食法」，輕鬆達到有效控制飲食，壓力也不會這麼大。
營養師高敏敏今（10）日在臉書發文表示，「168斷食法到現在還是很流行，但很多人問一定要這麼嚴格嗎？」高敏敏建議大家照著自己的生活作息，循序漸進即可，不妨可以先試試循序漸進斷食法，由「1212」慢慢到「1014」再到「168」，更輕鬆達到有效控制飲食，壓力也不會這麼大。高敏敏解釋，初期的「1212」就是斷食12小時，假設早上8點吃完第一餐，晚上8點前須吃完最後一餐。然後進階到「1014」斷食14小時，假設中午12點吃完第一餐，中午12點～晚上10點這期間可進食。最後就是嚴格執行的「168」斷食法，假設中午12點吃完第一餐，晚上8點後就不可進食。高敏敏強調，限時斷食的主要目的在改善現代人吃宵夜、外食、三餐不定時、晚餐太晚吃、熱量過剩營養不均等問題，透過時間的限制，將食物集中在一天幾小時內吃完，空腹的時間長、有利脂肪燃燒。斷食時身體進入分解模式，讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間、不再增加腸胃負擔。因此除了限制進食時間，還有4要點必須注意：1.進食時，要選對的食物！不能亂吃。拒絕高糖、高油、加工食品，選擇蒸煮滷烤的天然食物。2.吃東西時，78分飽就好，不要暴食狂吃、徒增負擔...也是不會瘦的。3.多喝水幫助代謝，有時候「覺得餓」可能是口渴了...很多食物裡也含有水分，都可以算在每日水量裡頭。4.挑出最適合自己可執行的時間。高敏敏最後也呼籲大家，「減肥不是一時，健康飲食跟生活模式是一輩子。會發現健康美麗不是為了別人，最先受益的是自己」。（編輯：倪浩軒）【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】