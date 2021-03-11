培養不少隱形富豪　虎尾房價爆發力不容小覷

「虎尾鎮」位於雲林縣中央，是雲林縣第二大城，又因產業活動而有「糖都」和「巾都」之稱，104年高鐵雲林站座落在「虎尾」後，成為未來雲林地區進出的門戶，滿足高效率的運轉需求，促進雲林地區發；101年國道1號虎尾交流道通車，提昇雲林生活圈的交通功能，並有效提供虎尾、 斗六及斗南地區農產品及雲林科技園區客貨運對外便捷交通路網；台78線快速道路提供海線居民能夠「快速」到虎尾來消費、移居，是虎尾人口集中主因之一。

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交通便利也促成商業發展，近年來，商業模式逐漸再往左移到「虎尾鎮」，虎科加盟店店長王秀惠表示，就地理而言，虎尾像一個盆地一樣，週邊共被8鄉鎮圍繞，所有8鄉鎮的食、衣、住、行、育、樂幾乎都會來虎尾。中正路生活機能成熟，食衣育樂商家眾多，醫院、國術館等多分布光復路上，近10年來，陶板屋、星巴克、誠品等連鎖店家陸續在虎尾展店，顯見當地消費規模持續成長。

虎尾兼具商業機能及環境品質，受到不少在地退休公務人員青睞；除虎尾科學園區外、麥寮六輕、斗六、員長等工業區車程都在半小時左右，吸引許多在其他鄉鎮工作的人來此購屋，近年來也造就了房價的增長；不僅如此，虎尾科大是虎尾境內唯一大專院校，更能促進租屋及消費市場。

王秀惠強調，虎尾近幾年的發展，也培養出不少「隱形富豪」，房價連漲17年，中間更挺過2009年的世界金融風暴，如果說這裡人口外流嚴重？倒不如說，現在的虎尾已經不可同日而語；以農立縣的雲林，現在更吸引年輕回鄉務農，他們用前瞻性的知識和智慧經營農業，賺了錢也都來虎尾賣房、買地和置產。另外還有一個重要的因素，雲林縣有六輕，有工業就會有污染，除了六輕員工會來虎尾買房，六輕周邊鄉鎮的居民，只要有能力購屋也幾乎選擇在虎尾置產。

2003年SARS後，虎尾的虎尾是雲林經濟重鎮，享中科虎尾園區、前瞻計畫高鐵新工業區等利多，重要交通樞紐串接整個雲林的脈胳，人口回流、遠離工業污染才會造就了虎尾房地產一直居高不下。這樣的發展和利多，讓早期原本在海線選擇北漂的居民再度找回，更把退休生活規畫在虎尾，高鐵、國道交通也讓「一日生活圈」不再成為口號，子女回鄉、公嬤看孫都能輕易的達成。