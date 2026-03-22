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▲高卿塵飾演的「滿地」領便當。（圖／翻攝自微博@高卿塵）

▲高卿塵在微博分享拍攝《逐玉》的心得。（圖／翻攝自微博@高卿塵）

田曦薇在《逐玉》中飾演的樊長玉，從殺豬女變成女將軍，最新一集中，她為了保家衛國，和丈夫「武安侯」謝征（張凌赫 飾）一起出戰，拿著雙刀，直取反賊人頭，但對方用的是長茅，田曦薇在對打時一度被擊飛，刀劍、光影的節奏和畫面，讓觀眾緊張到忘了呼吸。而劇中田曦薇的跟班「滿地」被敵人一劍穿心當場身亡，也讓劇迷崩潰，「不要啊！」《逐玉》除了男女主角的戀愛戲好看之外，戰場上的劍拔弩張也非常有衝擊力，田曦薇在對抗譚凱飾演的「長信王」時，拿著張凌赫送她的短刀，迅速地揮舞，朝對方要害刺殺，但譚凱也不是省油的燈，好幾下把田曦薇打飛，最後田曦薇想到張凌赫教她的要訣，成功刺殺譚凱。另外，劇中田曦薇的跟班「滿地」（高卿塵 飾）為了保護哥哥滿屋（吳逸迦 飾），被隋元青（林沐然 飾）一劍穿心而死，他含著淚水，滿臉的淚痕，倒在哥哥懷裡，讓劇迷全都崩潰，「滿地是大英雄」、「小滿地太勇敢了嗚嗚」、「這次滿地擋在哥哥的前面」、「我一直在哭」。高卿塵也在播出後於微博寫下角色領便當心得，「我望向模糊的天空，我看到了閃亮的你們，地上很涼快，躺在某個哥哥的腿上真舒服，我這一次真沒慫過，我是不是很棒！」又惹劇迷落淚。