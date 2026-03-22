IG有1.7萬粉絲追蹤的台灣網紅王韡蒨曾分享自己罹患淋巴癌、接受化療的歷程，以樂觀形象鼓舞大眾，被封為「最美抗癌大使」。而她自2025年跨年夜後，社群停更逾3個月，引發關注，直到本月19日，其經營的生技公司才發出聲明，證實王韡蒨已辭世，享年29歲。王韡蒨生前的最後一篇貼文停在跨年夜，一句「明年見」竟成為留給粉絲的最後遺言，令人鼻酸。
最美抗癌大使過世！王韡蒨公司證實噩耗
王韡蒨生前經營的生技公司在本月19日於她本人的IG貼出聲明，證實王韡蒨已經過世。聲明內容指出，由於王韡蒨是公司的核心負責人，因此她過世後，公司決定終止運營，剩餘庫存商品將透過出清方式出售，後續不再提供換貨、退貨或相關售後服務；王韡蒨的個人社群也會停止更新，不再針對任何私訊或留言進行回覆。
噩耗曝光後讓不少粉絲錯愕，紛紛湧入留言哀悼：「永遠的天使」、「一路好走」、「謝謝妳，我永遠不會忘記妳」、「回天上當天使，謝謝妳來過人間」、「天啊～我好難過。謝謝妳帶給我們的所有美好，妳在天堂快快樂樂無病無痛了」。王韡蒨的老公則在個人社群發文：「人間太苦，願祢快樂，來生再續」，令人不捨。
王韡蒨最後一篇貼文才喊「明年見」 竟成遺言
而王韡蒨生前最後一篇貼文停在2025年的跨年夜，當時她對粉絲喊話：「寶貝們明年見🥂bye bye 2025」，想不到這一篇貼文成了她留給大家的最後遺言。至於王韡蒨的死因究竟是癌症復發還是另有意外，公司並未明說，只稱王韡蒨是「不幸因故過世」，具體病逝時間也沒透露，但根據王韡蒨好友2月3日發布的哀悼文，可以得知她應該早在上個月就已過世。
王韡蒨2021年罹癌 剃光頭接受化療
回顧王韡蒨罹癌病史，她2021年罹患淋巴癌後，勇敢剃光頭接受化療，2022年時，她還在IG分享自己的光頭美照，表示老公與好友為了鼓勵她，也偷偷跑去剃光頭，讓她看到後立刻爆哭，直呼：「謝謝所有人給我的愛，讓治療過程又多了一個美好幸福的回憶」，可惜即便她勇敢對抗病魔，生命仍定格在29歲，讓人鼻酸。
資料來源：王韡蒨IG
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王韡蒨生前經營的生技公司在本月19日於她本人的IG貼出聲明，證實王韡蒨已經過世。聲明內容指出，由於王韡蒨是公司的核心負責人，因此她過世後，公司決定終止運營，剩餘庫存商品將透過出清方式出售，後續不再提供換貨、退貨或相關售後服務；王韡蒨的個人社群也會停止更新，不再針對任何私訊或留言進行回覆。
噩耗曝光後讓不少粉絲錯愕，紛紛湧入留言哀悼：「永遠的天使」、「一路好走」、「謝謝妳，我永遠不會忘記妳」、「回天上當天使，謝謝妳來過人間」、「天啊～我好難過。謝謝妳帶給我們的所有美好，妳在天堂快快樂樂無病無痛了」。王韡蒨的老公則在個人社群發文：「人間太苦，願祢快樂，來生再續」，令人不捨。
而王韡蒨生前最後一篇貼文停在2025年的跨年夜，當時她對粉絲喊話：「寶貝們明年見🥂bye bye 2025」，想不到這一篇貼文成了她留給大家的最後遺言。至於王韡蒨的死因究竟是癌症復發還是另有意外，公司並未明說，只稱王韡蒨是「不幸因故過世」，具體病逝時間也沒透露，但根據王韡蒨好友2月3日發布的哀悼文，可以得知她應該早在上個月就已過世。
王韡蒨2021年罹癌 剃光頭接受化療
回顧王韡蒨罹癌病史，她2021年罹患淋巴癌後，勇敢剃光頭接受化療，2022年時，她還在IG分享自己的光頭美照，表示老公與好友為了鼓勵她，也偷偷跑去剃光頭，讓她看到後立刻爆哭，直呼：「謝謝所有人給我的愛，讓治療過程又多了一個美好幸福的回憶」，可惜即便她勇敢對抗病魔，生命仍定格在29歲，讓人鼻酸。
資料來源：王韡蒨IG