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台北夜景｜百萬夜景讓你獨享　還能找到夜台北的秘密景點

行遍天下旅遊網

2021-03-11 14:30:42

台北夜景｜百萬夜景讓你獨享　還能找到夜台北的秘密景點
台北夜景｜百萬夜景讓你獨享　還能找到夜台北的秘密景點
台北市的夜景，從高空才能仔細欣賞，但搭飛機或是爬到山上實在太麻煩，身為台北最高樓的101推出「夜之101：一窗一景‧獨享靜謐」與「祕境5+1」活動，讓你坐擁台北信義區的「百萬」夜景、靜雅夜貌。
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▲台北101觀景台讓你體驗全台最高的獨一無二的窗景私密領域。（圖片提供：台北101觀景台）
▲台北101觀景台讓你體驗全台最高的獨一無二的窗景私密領域。（圖片提供：台北101觀景台）

浪漫天際　台北必訪百萬夜景

台北101觀景台即日起推出「夜之101：一窗一景‧獨享靜謐」與「祕境5+1」活動，首創預約制，讓您能與心愛的伴侶、家人，又或是期待深談的友人與特色體驗的死黨，一同體驗全台最高的獨一無二的窗景私密領域，配合現場的祕密隱藏飲品，與重要的人盡享美好微醺時；而「祕境5+1」更首次揭密夜間101百萬夜景以及特色隱藏景點，除了101的夜間光之倒影、巨蟹座的深情祝福以及一隻遠古神獸的祕密夜景意象等，另有隱藏版秘境可從高空看見「101」，等著你與重要的人一同來揭密、發掘！
▲台北101觀景台與H&D東稻家居合作，首創專屬區域預約制，打造全台看夜景最怡人的高空空間。
▲台北101觀景台與H&D東稻家居合作，首創專屬區域預約制，打造全台看夜景最怡人的高空空間。
▲秘境：浪漫靈數101，不一定每天都能看到唷。（圖片提供：台北101觀景台）
▲秘境：浪漫靈數101，不一定每天都能看到唷。（圖片提供：台北101觀景台）
▲▲秘境：巨蟹座的專情祝福，你能找到螃蟹在哪嗎？（圖片提供：台北101觀景台）（圖片提供：台北101觀景台）
▲▲秘境：巨蟹座的專情祝福，你能找到螃蟹在哪嗎？（圖片提供：台北101觀景台）（圖片提供：台北101觀景台）
▲台北的一隅貌似古代神獸。（圖片提供：台北101觀景台）
▲台北的一隅貌似古代神獸。（圖片提供：台北101觀景台）
嶄新推出的「夜之101：一窗一景‧獨享靜謐」與「祕境5+1」也在甫上線的當下額外每位來訪的遊人訪客送上小禮，凡於晚間17:30後購票入場，即贈海尼根0.0零酒精乙罐(330ml)(即日起至4/30)。
現場完成社群活動「Let’s celebrate 美好時光的起點」，按讚「台北101觀景台」粉絲頁，於台北101觀景台FB/IG打卡並設定公開，附上照片圖文並hashtag夜之101、享慶祝隨時都可以，提供給服務人員確認，即可獲得「越甜蜜越健康堅果」乙份，一窗一景搭配微醺隱藏版特調、夜間神祕景點5+1的驚喜連連（如：台北101光之倒影、遠古神獸噴火龍），讓您沉醉於大台北燈火燦爛的市景。

白天也很好玩　親子同遊天空翻轉教室

台北101觀景台邀請學齡兒童走出課本，台北101觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱表示：「台北101觀景台以新概念「天空翻轉教室」重新定位，讓小朋友有機會親身體驗，練習導覽解說成為城市的小小代言人，孩子們可以在高空中了解101大樓的秘密與特色、風阻尼球的科學原理知識等，而88樓的101印象則看得到的煙火紀實故事更有「摸得到的煙火」，透過寓教於樂的情境內容，以及完整的學習體驗，讓孩子們從玩樂與趣味中成長。」
▲導覽員由你當！透過小小導覽員活動，讓小朋友更加了解101。（圖片提供：台北101觀景台）
▲導覽員由你當！透過小小導覽員活動，讓小朋友更加了解101。（圖片提供：台北101觀景台）
▲離場前不要錯過88樓的101印象，能夠看見跨年煙火的裝置。
▲離場前不要錯過88樓的101印象，能夠看見跨年煙火的裝置。
除了「小小導覽員」，位於觀景台91樓的iPILOT飛行體驗，自3/15起每日下午13:00-17:00，每個整點開設「高空飛行教室」（每場次約15分鐘），由領有飛行員執照的教練為大小朋友們揭秘駕駛艙的各項科技，更能學習成為飛行員的基本條件以及飛機如何飛上天；而「一日小職人體驗」也陸續開跑，雞蛋糕烘焙師首發上線，讓小朋友能認識台灣獨有特色小點的故事由來，有吃有玩有學習，甜點、品茶、冰果以及一日小店長、客服大使也將陸續上線！全新的天空翻轉教室，豐富的內容，讓孩子意猶未盡，樂在其中，一來再來。
▲小朋友也能免費學習到飛機的秘密。（圖片提供：台北101觀景台）
▲小朋友也能免費學習到飛機的秘密。（圖片提供：台北101觀景台）
▲小小職人體驗只要付餐點費用就能學習如何製作雞蛋糕，未來還有更多體驗。（圖片提供：台北101觀景台）
▲小小職人體驗只要付餐點費用就能學習如何製作雞蛋糕，未來還有更多體驗。（圖片提供：台北101觀景台）

求婚告白約會　最佳選擇

在日常生活中營造儀式感，是幸福的祕訣！初相識、曖昧、準備告白甚至求婚的情人伴侶，白色情人節全新特色景點以及浪漫儀式，就在全新春裝的台北101觀景台。89樓全新系列花藝裝置藝術，在幸福中說出兩人的相遇過程從「邂逅」、「一生一世的告白」，101樓戶外觀景層 Skyline 天際線460，更在陽光、藍天以及雲與霧之間「見證」兩人的堅貞愛情，最後攜手前往93樓敲響幸福鐘，象徵「終生幸福」，滿滿幸福味的浪漫行程，讓每一次的旅程，都洋溢著溫柔浪漫的氛圍。
▲天空當背景，101觀景台的全新裝置藝術幫你見證愛情。
▲天空當背景，101觀景台的全新裝置藝術幫你見證愛情。
▲相遇過程的那場邂逅，踏上101觀景台再次體驗。
▲相遇過程的那場邂逅，踏上101觀景台再次體驗。

一大兩小只要一個人買門票　台北101讓親子同遊無負擔

台北101觀景台延續國人年度優惠，一位成人購票可攜帶兩位12歲以下孩童免費入場，另推出「101觀景台小小導覽員」主題活動，凡購票入場即可讓家中寶貝免費參與小小導覽員體驗（每日整點開放報名），透過引導及互動問答，訓練口語表達及溝通能力，未來更可望成為城市最佳代言人，結業後還可獲得認證證書（另可線上加購造型雞蛋糕兒童DIY）。
此外亦推出校外教學方案，凡於平日預約，學生20人成團，每位190元，開放2位師長免費入場，並享專業導覽，台北101觀景台盛情邀請各校安排一場別具意義又趣味兼具的高空學習之旅，透過親眼看見建築界的長頸鹿（引用自國小四年級國語課本），進而讓學習能走出課本，讓孩童能身歷其境。

景點推薦

台北101觀景台
地址：台北市信義路五段7號
營時：週一 〜 五 11:00〜21:00、六日 10:00 〜 21:00（最後購票／入場時間 20:30）
價位：成人平日300元／假日420元（1位成人可帶2位12歲以下孩童免費入場）
體驗：天空翻轉教室12歲以下免費體驗（101觀景台小小導覽員、iPILOT高空飛行教室）


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