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房市／殺價助力　謄本他項權利部要看仔細

財經中心/綜合報導

2021-03-12 18:00:00

不動產
▲不動產說明書內須附謄本，買方應詳讀。（圖／NOWnews資料照片）
為確保權益，買房前應詳閱「不動產說明書」內謄本、房屋現況確認書、地籍圖、稅費試算等內容。房市專家進一步說明，謄本也可稱建物的戶口名簿，除可掌握建物面積等基本資料、屋主持有原因與時間，「他項權利部」則可約略推算屋主當年的購屋成本，更重要的是，讓買方了解建物產權，包括有無以房屋做私人借貸，或者是否被查封或法拍，以致無法移轉等。
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買房子就是要取得該物件的所有權，但除了所有權外，也要注意有沒有設定包括抵押權、地上權在內等「他項權利」，而這就要從不動產說明書內必須附上的謄本資料看出端倪。信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆表示，若屋主申辦房屋貸款，在謄本的他項權利部會顯示銀行或金融機構的名稱，以及債權額比例、擔保債權總金額等；例如若僅向一間銀行貸款，占比會顯示「1分之1」。
但陳昱帆表示，若屋主有私人借貸，或是以房屋向當鋪抵押現金，他項權利部上就會顯示自然人的姓名，此時，買方就要特別注意是否會因借貸關係較複雜，後續較難順利取得塗銷同意書。另外，若該建物被查封、法拍，以致無法被移轉，也都會註記在他項權利部。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡則表示，透過他項權利部，買方可約略概算當年屋主取得房屋的購屋成本。舉例來說，擔保債權總金額假設為1000萬，通常除以1.2倍就是銀行的貸款總額，相當於833萬左右；再以中古屋貸款7成、新屋貸款8成的比例推估，若是中古屋，房價約落在1190萬，新屋則約1041萬左右。但她強調，房貸條件依個人及物件狀況而有不同，因此只能約略概算，並非完全精確，實價登錄上路後，建議可直接查詢實價登錄資料。
郎美囡也提到，他項權利部通常會顯示向銀行貸款居多，若真的第二順位之後有自然人的姓名，則可能是以房子為擔保品，有私人借貸，但較不常見。若真的有此狀況，買方就需特別注意，日後可能較易生糾紛。
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