廂車也能如此吸睛! Hyundai Staria準備刷新你的三觀!
Carture 車勢文化
2021-03-12 08:55:20
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Hyundai這輛Staria定位在小型廂車級距，外觀設計突破以往對廂車寬大笨重的印象，前緣上方為一道橫跨引擎蓋的長條LED光帶，下方則透過一組巨幅網狀護罩帶出車頭的視覺焦點，融合兩側直立式的頭燈設計，第一眼便能感受極具未來感的風格；接著往車側看去，雖然車門鈑件曲線較為樸實，卻利用大面積玻璃與高車頂的搭配營造出類似膠囊車艙的概念，尾部的直立式LED尾燈同樣賦予其簡約科技化氛圍，Hyundai也說這是一輛造型頗具太空飛船形象的新世代廂車。
為了匹配未來感十足的外型，車艙同樣延續此概念設計，從原廠提供的圖片來看似乎已取消駕駛儀表，是否將其整合至中央大型觸控螢幕內或採用抬頭顯示的方式尚未得知，且下方的銀色排檔桿已改為RND的按鍵操作，極為新穎的設計已跳脫傳統廂車樸實無趣的範疇，更令人驚喜的是後排是兩張附腿靠機能的獨立豪華座椅，這不僅刷新我的三觀，也是Hyundai近幾年新車款跳脫傳統思維的大躍進，接下來幾個月將陸續釋出Staria的相關資訊與動力配置，我已經迫不及待還有哪些令人意想不到的驚喜準備震撼業界了!
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