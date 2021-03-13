殘酷青春！蒼井優、市原隼人揭發校園霸凌

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《青春電幻物語》由蒼井優、市原隼人、忍成修吾等人主演，片中更可看到大澤隆夫及市川實日子驚喜客串，一眾實力派演員詮釋校園霸凌的故事，透過8、90年日本社會流行文化的偶像崇拜開始，闡述有著大好前程的少男少女的青春幻滅與鬱色，彼此交會出數段複雜的關係，搭上導演岩井俊二不慍不火的手法，冷靜地處理這些檯面下的暴力。片中細膩呈現現代生活中現實與網路交錯的模樣，全是來自於岩井自身的網站「圓都通信」，從圓都的論壇BBS裡，他化身一般用戶，跟裡頭其他用戶參與討論，並觀察現在年輕人的想法和問題，最終整合出故事原型。岩井事後翻閱過往歷史資料，他苦笑過了20年，今昔對比下，日本年輕人的想法和困擾問題始終不變。電影故事講述高中生蓮見雄一（市原隼人 飾），他和母親、繼父和繼父帶來的弟弟一同生活。班上的風雲人物星野修介（忍成修吾 飾）和他一同進入劍道社，兩人成了好朋友。兩人隨同社團一起去沖繩旅遊，友情在旅途後產生變化，星野的脾氣日漸粗暴，開始欺負蓮見。蓮見默默忍受星野的霸凌，性格變得自閉孤僻。唯有當紅偶像歌手莉莉周周的歌聲才能給他慰藉。《青春電幻物語：數位修復版》4月1日在台上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110