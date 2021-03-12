Scuderia Ferrari法拉利F1車隊全新SF21賽車正式亮相

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SF21是Scuderia Ferrari法拉利車隊為征戰F1賽事所打造的第67款賽車，並基於去年的SF1000賽車升級而來，因應賽事規則要求，其必須採用與2020賽季相同的底盤，這項要求限制了很多的改變及升級。因此，SF21賽車是在所有規則允許的範圍內進行的研發升級，包括全新的引擎、空氣力學設計，以及全新的賽車尾部，而研發團隊更將規則允許的兩個研發配額全使用在賽車尾部。
關於車手陣容。SF21賽車已在巴林亮相，此次Charles Leclerc和Carlos Sainz的強悍車手陣容，也成為Scuderia Ferrari法拉利車隊自1968年以來最年輕的車手組合。在3月28日的首場比賽上，全球車迷將能見證這組平均年齡僅25歲的車手陣容強勢登場。在此之前，他們將攜手準備2021賽季前唯一的測試，在為期三天的巴林賽道中熟悉全新的賽車。
Laurent Mekies車隊賽事總監 「我們的兩位車手帶來許多正能量。Carlos Sainz在工廠裡熟悉了一段時間，並很快地融入了車隊。而Charles與團隊的關係更已如同家人一般：無論是否在賽車場上，他都明確知道他要做什麼，也很清楚自己在車隊中的角色定位。在過去的日子裡，我們見證了兩位車手的和睦相處，這對整個車隊來說都是一件非常好的事情。」
Enrico Gualtieri動力單元總監 「作為引擎工程師，上個賽季的表現讓我們有了清楚的認知，這也將成為我們重新出發的起點。憑著對自己的認知，並與合作夥伴的齊心協力，共同造就了為2021賽季而生的065/6動力單元。我們採用了系統性的方法與設計、模擬、研發等所有部門通力合作，找尋每一個可以改進的機會。同時我們與底盤研發的同事們一起在動力單元的配置上進行了多項準備，以確保這款賽車的整體設計極盡高效。在合作夥伴Shell殼牌的傾力相助下，我們得以專注於提高引擎的熱燃燒效率，這將有助於提升單圈速度，並預計可讓單圈速度加快0.1秒。我們也正在對混合動力系統和電子設備進行深入研發，以修正並強化所有部件。包括進一步縮減動力單元台架的測試時間在內的所有工作，都將在這個賽季完成。」
Enrico Cardile底盤總監 「當我們啟動SF21賽車項目時，我們的首要任務就是明確並重視能實現根本性改變的賽車部件。我們選擇了賽車尾部，並設計了全新的變速箱和懸吊系統。同時，經過動力單元部門同事們的努力，賽車尾部變得更加緊湊。我們也研究了賽車的冷卻系統，提升了主擴散器的冷卻效率，並設計了更趨向下沖氣流的車身。空氣動力學也受到規則的影響，為降低賽車產生下壓力的能力，以防輪胎承受過大壓力，我們也對其進行了調整。這也是我們研發賽車空氣力學最優先設定的兩個目標的原因：恢復因規則影響造成的空氣動力學下壓力流失以及減少拖拽阻力。受限於規則，賽車前部設計也很難實現大規模的改變。因此，我們研發了全新的前翼，與採用全新設計理念的鼻翼相輔相成，同時底盤和懸吊系統則是完全不同於去年的SF1000賽車。」