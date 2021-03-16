走訪台中舊城時光軌跡　刻劃難忘旅行記憶

氣溫逐漸回暖，春光明媚正適合出行，不妨來趟台中舊城文青漫遊，看看歷經興衰的百年歷史文化、嚐嚐隱藏巷弄的在地滋味，訪舊尋新，感受這裡的曾經繁華到沒落，再到現在的文創、旅店、特色商家等正悄悄地重新回春發芽，每個角落景點都有屬於它的故事，耐人尋味，推薦大家親自來感受，刻劃你最難忘的旅行記憶。

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中市府觀光旅遊局長林筱淇推薦文青必訪景點，可到綠川及柳川，欣賞水岸廊道日夜不同風貌，搭配車站周邊都市景觀改造，有種漫步在日本街景的浪漫，除了走訪宮原眼科、第四信用合作社，另私房推薦到以臺灣三大詩社之一為命名的「櫟社」品嘗美味甜品，欣賞老建築的嶄新風貌。

接著再拜訪曾是台灣最大漢文書局的中央書局，是早期文學家、藝術家活動的根據地，歷經整修後，現今中央書局結合閱讀、展覽和餐飲等元素，打造出屬於自己的風格。附近還有不少特色景點如臺中市國定古蹟-臺中州廳、充滿日式建築與文學氣息的場域「臺中文學館」、「臺中刑務所」演武場等地值得深度體驗並拍下美照；也別忘了填補、飽胃一番，周邊的第二市場、第五市場有不少傳統美食，都是在地民眾推薦的好味道。

林筱淇接著推薦南區文青景點，沿著綠川而行可抵達臺中文化創意園區，為全臺五大文化創意產業園區之一，多元化且創新的展覽，以及熱鬧活潑的文創市集，是臺中文創園區的二大重頭戲。鄰近臺中文創園區旁合作街周邊，穿過長長的綠蔭附近有不少咖啡廳與獨立書店，選本好書，啜口咖啡和享受手作甜點，在書香陪伴下，度過美好閱讀時光。

觀光旅遊局指出，想要探訪更多臺中新舊靈魂的交融之處，體驗在地人文和商特色，挖掘隱藏於巷弄內的在地滋味，請上臺中觀光旅遊網，參考在地遊程路線，還可購入臺中在地特色糕餅伴手禮等，晚上選擇入住有「安心旅宿」認證標章的在地特色旅宿，度過豐富而充實的假期。