從帥氣街車到電動大羊，Super SOCO 台灣陣容逐漸齊全！
2GameSome - 有車賞
2021-03-16 15:55:00
新創電動車品牌 Super SOCO速珂電動車，佈局歐洲多年，日前在米蘭發佈 2021 年度新品「TS Street Hunter」以及「TC Wanderer」，升級目前在市上的兩款主力跨騎車款。新款車型除了增強流線外型及更長的續航力，動力更提升 30%，台灣總代理商瑞溍科技表示，兩款車型將在今年第三季起陸續量產及引進。
台灣將推出超強性能全新系列 RV-CPX、VS1在台灣 Super SOCO 方面，上半年將推出兩款電動二輪投入市場，性能升級供給大眾多種需求選擇。RV – CPX 為目前市場上白牌電動機車最大尺碼的車型，超過兩公尺的車身長度、加大舒適性的輪圈，優異的加速性能及超過 140 公里的續航能力，搭配上快充能在 2.5 小時充電至 90%。另外還有一款雙生車型 VS1，號稱業界電動二輪載卡多，超大載運量幾乎可達 1/3 台的發財小貨車。
Super SOCO 推動電動車新世代 加碼限定補助車款Super SOCO 去年發表的車款 TCMAX 不但擁有超卓的加速性能，極速更可達 100 公里，是目前國產最速的電動白牌機車。為了提升大眾對電動車的接納度，除了竭力創新優質的車款，台灣總代理也特地向原廠爭取補助，現在購買 Super SOCO TCMAX，只要 99,900 起。Super SOCO 米蘭發佈會上出現驚喜彩蛋，今年將推出一台極速可達 130 公里的電動大羊。速珂電動車堅持獨特個性品味的產品做為主力，與一般大眾化車型有顯著區隔，並以「在家充電出外補電」的特色為電動機車提供另一種選擇，經過 5 年的成長茁壯，已經行銷全球 75 個國家。關於Super SOCO致力於優化人們騎乘體驗的品牌速珂成立於 2015 年，並於 2016 年代理進台灣，通過人性設計與前衛科技的結合，研發出多樣車款，讓更多人能享受風格駕馭的樂趣，Super SOCO 目前於台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市與嘉義縣皆設有門市。