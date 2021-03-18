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研究：吃垃圾食物心血管疾病增46%　吃對蔬菜水果降發炎

今健康

2021-03-18 10:30:00

▲ （圖／今健康）
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今健康／外電報導
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愛吃垃圾食物　當心血管壁斑塊引發心臟病

心血管疾病恐引發主動脈剝離等致命危險，而不良的飲食習慣如嗜吃紅肉、含糖飲料等，都可能促進身體發炎，增加罹患心血管疾病的機會。哈佛大學近期發佈研究發現，長期攝取易發炎食物最多的受試者，得到心臟病的風險升高超過40%。

為分析飲食與心血管疾病之間的關係，該項研究追蹤隨訪超過21萬名男女。與攝取降發炎食物最多的人群相比，吃下促進發炎食物份量最多者，罹患心臟病的風險增加46%、中風風險增加28%，其中更有高達33,700名的受試者血液中，發現3種與炎症相關的指標明顯偏高。

哈佛大學醫學院（Harvard Medical School）預防醫學、內副教授Kathryn Rexrode說明，身體進入炎症狀態時，會促使細胞激素(細胞因子)釋放到血液中，從而使各種細胞更容易黏著在動脈血管壁上，導致血管斑塊形成。由此可見，減少吃「垃圾食物」，有助降低心臟病發生。

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食物影響腸道細菌種類　這些蔬菜水果可降發炎

飲食為何會引起人體炎症反應，目前尚未有明確定論。但Rexrode 教授認為，可能與飲食影響腸道菌相以及特定細菌種類的生長有關。Rexrode 教授指出，吃下不同食物，連帶會使腸道細菌製造出不同的化學副產物，有些種類的食物較易增加那些引起炎症的細菌生長，另一些種類的食物，則可幫助抑制炎症的細菌增加。

根據哈佛大學醫院統計，目前飲食研究中顯示為，易增加炎症發生的食物包括：紅肉（牛、豬、羊）、加工肉類（火腿、香腸、培根）、動物內臟、精製碳水化合物、含糖飲料。可幫助減少炎症的食物為：深綠色蔬菜（菠菜、白菜、甘藍菜）、南瓜、胡蘿蔔、地瓜、糙米、燕麥。

哈佛大學指出，整體而言蔬菜及水果含有抗氧化劑、多酚等物質，能減少炎症，咖啡與綠茶也含有潛在的保護成份。另外，將精製澱粉換成全穀類食物，也能降低血液中的炎症指標。

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建議雞胸肉取代加工肉　糙米藜麥替換白飯

要完全避免攝取「不健康」的飲食並不容易，Rexrode教授表示，加工食品容易取得，大多含有過量糖份與鹽份，用重口味讓人無形中吃下更多份量。如果情況許可，不妨調整三餐內容，例如早餐用燕麥片取代麵包等澱粉類；午餐時用雞胸肉取代加工肉品。晚餐若是自己下廚，可選擇糙米、藜麥來取代白飯。

Rexrode 教授解釋，高碳水化合物的主食、零食、甜點等，並不是完全不能吃，惟應避免每日經常性攝取。也可用水果取代甜點，都是減少攝取過量促發炎食物方法，相較之下對健康更有益。

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《延伸閱讀》

．地中海飲食防三高、慢性病　專家：白肉取代紅肉更有助健康！

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