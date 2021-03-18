中國「校花副市長」爆睡了40多名官員 升官快速如火箭
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-18 10:42:23
中國近期傳出不少貪官的醜聞，但女貪官的消息格外受到矚目。中國媒體報導，甘肅省武威市原副市長姜保紅，透過「性賄賂」的方式換取升官、金錢，曾經與40多名官員發生關係，其中17人為領導階層的人物。2020年初，甘肅省定西市中級人民法院指，姜保紅涉嫌收賄1418萬人民幣等金錢，判處有期徒刑12年、罰金100萬人民幣。
綜合中國媒體報導，姜保紅生於1974年黑龍江呼蘭縣，1993年進入甘肅法政學院。大學老師和同學形容，姜保紅有一雙特別吸引人的眼睛，是當時的校花，但是不會惹事，是個恬靜、招人喜歡的女孩。但是畢業後姜保紅逐漸改變，和大學時期的男友分手、與實習法院庭長交往，並且開始四處交際，漸漸開始出現在有廳級幹部，甚至省級幹部的飯局。姜保紅在法院工作5年、甘肅省維穩辦工作10年後，於2012年調任武威市招商局局長、黨組書記。僅僅3個月後，姜保紅即又升官，兼任市政府副秘書長、市政府辦公室黨組成員，1年多後轉任市發改委主任、黨組書記。時隔數月，姜保紅又兼任了天祝縣委副書記。從調任至甘肅省武威市僅4年，2016年11月，姜保紅就升官至武威市副市長、黨組成員。升官之路如同「火箭」一般快速，而背後的原因就是時任武威市委書記的火榮貴。比姜保紅大12歲的火榮貴在姜保紅調任至甘肅省不久後，便成為地下情人，兩人的關係後來幾乎變成「公開的秘密」。但火榮貴2018年被發現涉嫌嚴重違紀違法，接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。不到1個月後，姜保紅也應聲落馬。甘肅省定西市中級人民法院去年1月判決，姜保紅利用職務上的便利，索取、非法收受他人1418萬元、美元2萬元、黃金300克，爲他人謀取利益，其行爲構成受賄罪。由於被告人姜保紅到案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，有坦白情節；其揭發他人犯罪行爲，經查證屬實，有立功表現；認罪、悔罪，主動退回部分受賄财物，依法可從輕處罰。