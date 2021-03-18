全身麻醉手術不用怕！ 精準麻醉為病人全面把關
健康醫療網
2021-03-18 18:01:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】醫療手術的進步讓麻醉需求日益提升，在傳統手術麻醉中，主要仰賴麻醉專科醫師經驗，因此部分開刀病患可能因麻醉深度不足，或是個體上差異，產生疼痛、躁動、甚至術中清醒而帶來極大恐懼感，大大影響手術進行與安全；抑或麻醉太深，造成生命徵象不穩定、延遲清醒、術後全身無力，對開刀體驗與術後麻醉副作用影響深遠。現在透過新的監控儀器與更精準的麻醉方式，可提供需「全身麻醉」之各項手術病患，更佳的麻醉品質！
當麻醉深度可量化 麻醉品質精準且安全台灣麻醉醫學會理事長、臺北榮民總醫院麻醉部主任級醫師鄒美勇說明，在講究精準醫療的時代下，麻醉醫學不斷朝向精準化邁進，同時也為患者獲得更佳的麻醉品質持續努力。目前臨床上「精準麻醉OMT」採用精密的肌肉張力監測器，搭配專一作用之速效逆轉劑，透過將麻醉深度量化成數據，協助麻醉醫師精準掌握患者最適麻醉深度，同時可正確判斷術後移除呼吸器時機，提升手術安全性。鄒美勇理事長形容，「就像飛機起飛後若有迫降需求，能更精準、快速且平安的降落，不但可維護術中、後安全，也能讓病患有更佳的手術品質與麻醉體驗。」麻醉清醒是關鍵！ 速效逆轉劑助力病患快速甦醒精準麻醉OMT中搭配的速效逆轉劑，是讓病患迅速甦醒的關鍵。鄒美勇理事長指出，需進行全身麻醉的手術，都必須給予肌肉鬆弛劑，在術後，傳統逆轉劑有相當高比例仍有麻醉劑殘留的風險，可能導致患者術後易出現噁心、嘔吐、肌力恢復緩慢等不適副作用，甚至因呼吸道反射受到抑制，術後更容易發生吸入性肺炎危險。而速效逆轉劑是直接與肌肉鬆弛藥物產生作用；據國外大型研究報告指出，速效逆轉劑相較傳統逆轉劑作用快了近82%，平均讓病患於術後2.7分鐘內甦醒，也降低了52%噁心嘔吐的相對風險，麻醉品質提升許多！「麻醉醫師是手術過程中，患者最重要的生命安全守護者。」鄒美勇理事長強調，任何手術無論大小，麻醉常是手術成功與否最關鍵的一環，全身麻醉必須讓患者不會痛、不知道及不會動，這三者都關乎手術安全性與品質，缺一不可；而今已有更精準的麻醉方式與技術可以選擇，不啻為患者的福音。資料來源：健康醫療網 全身麻醉手術不用怕！ 精準麻醉為病人全面把關健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊