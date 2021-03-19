前衛雄獅─Peugeot全新世代308正式亮相！

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非常明顯的，全新308在外觀上完全採用Peugeot最新的家族設計語彙，並且成為全家族第一款採用全新廠徽的車款，大面積地寬闊水箱護罩用上有如流星、星空般鍍鉻飾板點綴，搭配LED獅王獠牙日間行車燈與可選擇矩陣LED技術的獅爪印象頭燈組，延續仿生特徵勾勒獅王形象的傳統，LED也改採全新的三斜槓爪痕設計，較前代車款銳利有型，也與車頭的獠牙日行燈相互呼應；車身輪廓部分，則是在大致維持前代車型地標準中型掀背車的緊緻尺寸，再融入於208與508可見到的深邃鈑件折線，展現出十足前衛感與霸氣。
然而全新308在外型設計上不單純只是美觀，在空氣力學上也更為講究，包括：保險桿、擾流翼、分流器、甚至是後視鏡等，都經過更精密的空力設計，甚至是連輪圈造型也都考量進去，因此全新308的風阻係數僅Cd 0.28，而低風阻對整體節能效率也能有所幫助。
進入車內，印入眼簾的就是Peugeot最新的i-Cockpit® 3D座艙，基本配置10吋數位儀錶，GT以上等級則是配有全球首創裸視3D技術的QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板，駕駛可調整喜好的顯示資訊，包括導航、多媒體訊息與型車資訊等等，而中央多空能系統則搭配10吋觸控液晶螢幕，水平高度略的於儀錶板，高階車型在螢幕下方也新增了i-toggles可自訂化之觸碰式選單介面，可控制音響、多媒體、通訊、空調、衛星導航與車輛輔助系統等快捷選單功能，同時再下方也還保留類飛行器之實體按鈕介面，並都安排於雙手水平延伸可及之處，加上多功能方向盤快捷鍵，且全面偏向駕駛側的中控台設計，提供最直覺地操作便利性。
全新308另一個在座艙中最大的變革就是取消了排檔桿，改由按鈕取代，在中央鞍座的前緣設了五顆換檔按鈕，而其右側則是動態模式切換紐，在不同的動力系統車型上，動態模式會略有不同，在省去排檔桿後，也騰出了更多的置物空間，同時在鞍座與中控台下緣的凹槽空間則設置了無線充電板，另外配置了兩組Type-C之USB插座，在充分空間利用下，全車的置物空間加總容積約達34公升，更便於收納各種物品。
同時新308同樣是基於EMP2平台開發而來，在車長僅增加11mm下，軸距較前代增加了55mm，提供更寬敞的車內空間，行李廂容積維412公升，另外在行李廂底板下還另有28公升的隱藏置物空間，在透過後座椅背翻倒後，行李廂最大容積可擴充到1323公升。
動力系統部分，新308提供了兩款PHEV插電式混合動力系統選項，HYBRID 225 e-EAT8車型，搭載一具可輸出180hp的PureTech引擎與一具可輸出81kW〈110hp〉的電動馬達之油電混合動力系統，綜效馬力為225hp，HYBRID 180 e-EAT8車型的引擎出馬力則略降為150hp，綜效馬力則是180hp。兩個版本皆由12.4kWh鋰離子電池供電，同時提供兩種充電器，分別為標準3.7kW充電器和選配的7.4kW快速充電器，使用快充時，充滿電量需時約1小時55分鐘。在油電混合動力之外，另外還有一具1.2升PureTech 130汽油動力與一具1.5升BlueHDi 130柴油動力可選擇。
安全性部分，目前多數新世代車系配備ADAS先進駕駛輔助系統，包含：DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方車距警示系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整、LKA車道維持系統、SLI 速率掃描辨識系統、TPMS 胎壓偵測警示系統、ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、EPB 電動駐煞車及LPA 車道保持系統、ABSM主動式盲點偵測警示系統、HBA 智慧型遠近頭燈及VisioPark後方多模式環景駐車輔助系統都列在配備清單之中，但在年底還會提供最新的駕駛輔助套件，增加半自動換道輔助功能，可在道路條件允許與使用ACC下，當駕駛開啟方向燈時，系統可以輔助變換車道，此外，新308的盲點偵測距離增加至75公尺，以及增加了後方交叉路口來車警示系統，建構完善的主動安全防護。
在全新308車系問世後，Peugeot可說是主力車系都已進入全新世代，加上近期更換了企業識別系統，邁向了新了紀元，帶來了全新朝氣；新308將會在法國的Mulhouse 工廠生產，預計年中過後就會陸續在全球各市場上市，台灣部分，依照過去經驗，應該也得到2022年才有比較大的機會引進了。