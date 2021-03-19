換物APP 「Swapub」重磅改版　三大亮點一次看

全球擁有超過350萬會員、上傳物件高達1,200萬的換物APP 「Swapub」今釋出三大改版內容，包含全球首創AI智能交換功能、獨創點數任務PubCoin及UI全面升級。「Swapub」營運長周繁湘表示：「Swapub一直以人為出發點，6年來，我們致力於滿足用戶在「快速的被解決問題」及「效率與便利」的使用需求上，這次一口氣推出3 大改版內容，將提供用戶享有更直觀、更專屬的換物體驗。」

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首創『AI換物』功能，免花時間找物品，讓交換變得快狠準

「Swapub」全球首創的AI智能功能，係透過大數據運算，用戶只要一上傳物件，系統直接配對並同時提供多元的換物品項，大幅度降低尋找物件及溝通成本，提高交換的成功次數，不僅打破市面上既有的換物印象，也讓換物變得更智能有趣。目前AI智能交換功能僅開放台灣使用，iOS與Android雙平台同步上線，用戶只要更新立即可體驗，未來將逐步開放其他國家使用，滿足用戶跨國享受AI智能換物的樂趣。

▲Swapub全球首創AI智能交換機制讓交換變得快狠準。(圖／Swapub提供)

首創『獨家PubCoin點數』，期間綁定beanfun!再獲100點！

此外，Swapub也獨創點數任務PubCoin，用戶可以1點兌1元的比例，用在加值服務或兌換官方商城物品。推廣期間綁定beanfun!應用程式可加碼再獲100 PubCoin。同時，Swapub也進行全面性的 UI 改版設計，導入全新使用者介面，主打更簡潔、更流暢、更明亮的操作體驗，一目了然讓用戶無痛升級。

▲獨創點數任務PubCoin。（(圖／Swapub提供)