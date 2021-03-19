木村拓哉長女Cocomi撂中文 「獻寶」讓台灣朋友睡好覺
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-19 16:01:03
一年一度的世界睡眠日（World Sleep Day）今（19日）來到，該節日讓健康議題格外獲得世界各地關注，「環球音樂」也號召來自全球的音樂界人士，推出「音樂睡眠師」歌單，其中木村拓哉長女Cocomi（木村心美）也參與企畫，更秀中文與台灣的各位問好。
自2008年發起的世界睡眠日，定在每年春分前的星期五舉行，今年則為3月19日。2021年的世界睡眠日主題為規律睡眠、迎向健康（Regular Sleep, Healthy Future）；自小學習長笛的Cocomi在這次企畫中，與美國鋼琴家查德勞森共同演奏歌曲《Stay》，用優美溫柔的樂器音色，為聽者帶來平靜與放鬆。 這次助眠歌單「音樂睡眠師」包括義大利古典音樂鋼琴家鲁多维科艾奧迪、英國鋼琴家馬克斯李希特、新古典音樂代表Christopher Tin與演奏家Wei Luo、澳洲鋼琴家Luke Howard與Sophie Hutchings、義大利音樂家Federico Albanese、阿根廷音樂家Sebastian Plano與加拿大音樂家Stephan Moccio、英國無伴奏合唱八重奏Voces 8，以及美國鋼琴家查德勞森與Cocomi等全球人才，用音樂的力量為大眾帶來平靜舒適外，也期盼所有人能重視睡眠的重要。 Cocomi曾在直播中透露愛賴床，以及分享睡眠相關的故事，她因家庭影響而有早睡早起的習慣，自己也都以睡覺紓解壓力。她這次也透過機會，首次以中文向台灣的朋友問好，同時為世界睡眠日活動演奏樂曲的行動，盡一己之力，她希望大家在聆聽《Stay》後，能感到放鬆、好眠。