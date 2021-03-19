特企／HOT大聯盟勇奪中古車加盟市場龍頭

HOT大聯盟自創立以來，一直以提供消費者全方位的用車服務為己任，並深受消費者信賴與喜愛；目前旗下共有包括專營優質中古車販賣的『HOT好車大聯盟』與『HOT保修大聯盟』兩大系統，群聚優質車商、保修服務廠，提供專業認證的車輛、安心的購車環境，與信賴的售後保養維修服務，讓消費者無論買賣中古車或保養維修，皆可在HOT大聯盟享受一條龍式的服務！

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就在今年(2021年)2月底，『HOT好車大聯盟』的加盟車商總數達到了323家，以市占率30%、成為國內中古車加盟市場的龍頭。

秉持「Honest(誠實)、Outstanding (優質)、Trust(信賴)」的品牌精神的HOT大聯盟，瞭解消費者選購中古車時，希望能買到合乎心意，性能、車況良好的車輛的需求，站在第一線替消費者把關，自2017年起，連續4年獲評鑑為『專業認證中古車』金獎殊榮，成為最受消費者信賴的品牌。

為增加服務深度與廣度， HOT大聯盟除持續增加優質車商、保修廠的數量外，在2020年起推出「HOT車主會員」服務，以優質的回饋機制、串聯車主買車賣車與用車的需求；並在短期內即獲得超過6,000名會員的認同，加入體驗『HOT保修大聯盟』優質服務的行列。

為了回饋HOT車主會員的信賴，本月起HOT保修大聯盟推出「如沐春風 平安隨行」的愛車健檢活動。凡HOT車主會員來廠，HOT大聯盟便提供免費更換兩支雨刷的服務，讓所有HOT車主會員在時雨時晴的春季行車時，能享受清晰無礙的視線體驗；同時，『HOT好車大聯盟』、與『HOT保修大聯盟』也推出買車、保修滿額抽飛利浦車用空氣清淨機的活動，確保所有車主能有清淨好空氣、伴您一路暢行。

未來HOT大聯盟將繼續用心服務每一位顧客，滿足消費者安心選購中古車的需求，讓消費者買的安心、用的放心！ HOT大聯盟誓言成為全台中古車商、汽車保修聯盟的金字招牌及消費者心目中難以取代的認證中古車聯盟領導品牌。