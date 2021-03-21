打蛋見三顆蛋黃！男愣「還1大2小」 內行揭真相：要發了
編輯中心/綜合報導
2021-03-21 09:26:31
雞蛋可以說是我們每天常吃的食物，不論是哪一餐都可以看見其蹤影，對於有在健身需要補充蛋白質的人，每天更是必須吃上兩三顆。不過，近日就有網友分享自己打蛋要煮來吃時，卻發現一顆蛋掉出三顆蛋黃，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天下午肚子餓想煎荷包蛋來吃，結果把蛋敲破後長這樣......一顆雞蛋裡面有雙蛋黃和一個巨蛋，看到瞬間不餓了....嘔到爆，請問那顆巨蛋是什麼東西呀？」只見貼出的照片，一顆蛋敲開後，有兩顆正常模樣的蛋黃，但旁邊卻有一顆看起來像另一顆蛋的東西，讓人大開眼界。貼文一出，網友紛紛回應「但你得到一個米奇耶？」、「第一次看到....好可怕喔」、「我應該是不敢吃」、「這種我應該會直接丟掉」；不過也有內行網友表示「這是蛋中蛋，母雞要產下第一顆蛋時受到驚嚇或其他原因沒生出來，蛋又跑回去從新一次製作蛋白蛋殼的過程，能夠生下這顆蛋的母雞很厲害，沒有卡蛋而死亡，生下的蛋也完整沒破損，蛋中蛋加上雙蛋黃又成功被送到市場上，這個要天時地利人和才有辦法，很稀有很稀有」、「三顆蛋黃的蛋中蛋太稀有，你真的要發了，快去簽樂透」。而根據「農業知識入口網」一位養雞戶表示「母雞在生長過程中，排卵有時候很不規則，母雞迅速地排了兩次卵，第二枚蛋就和第一枚蛋融合到了一起，並形成了兩層蛋殼；這種現象老母雞的機率比較大，另外，也可能是母雞在生蛋時受到驚嚇，蛋沒生出來又被後面的蛋擠了進去，才會形成這樣的情況」。（編輯：張嘉哲）