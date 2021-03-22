【試駕】配備 科技誠意十足的Audi Q5 45 TFSI quattro Edition One，這還不買就太說不過去了

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為了一掃過往印象，Audi於近一兩年可說是砍掉重練，除了重新建立品牌形象也全面提升服務，於車型方面更是積極導入新車，除2020年導入新世代Q3和近日小改Q2，針對市場需求頗高的中型休旅車級距Audi也帶來小改Q5，雖然為小改車型，但在實際試駕體驗後，不論外觀或是配備甚至動力等各方面有著明顯有感進化。
此次Q5即使是小改車型，但為給人耳目一新感受外觀方面也有進行明顯更新，首先Audi招牌盾型水箱護罩看似維持相同輪廓，但若比較則能發現小改後輪廓變得更加銳利鮮明，另外左右氣壩面積也變得更為寬闊霸氣，而最重要的就是頭燈除了修飾更為細扁營造銳利神韻，日行燈樣式及Edition One車型升級的Matrix LED矩陣式頭燈，則讓Q5在散發運動氣勢之餘也帶來更高科技含量。車尾也換上新的保險桿與下護飾板，尾燈也配置OLED燈組，並且內部燈組也提供三種樣式於購車時選擇，另外若後方車輛過於靠近時尾燈也會以全亮方式提醒後方車輛駕駛。
車室格局因非全新世代所以維持和以往相同設計，也因少了鋼琴飾板個人認為反而整體質感較為出眾討喜，不過在硬體配備方面小改Q5則導入更多科技系統。其中儀表方面全車系標配12.3吋數位儀表，能提供全螢幕與三種介面供選擇，中控系統也升級至10.1吋，並且採用最新MMI操作介面及支援Android Auto與無線Apple CarPlay，為符合無線Apple CarPlay便利性小改Q5也提供無線充電功能。另外因中控系統改由觸控操作，因此以往排檔桿前手寫板則取消規劃為小型置物空間。 Q5畢竟為中型休旅車，因此在後座方面座椅具備前後滑移10公分功能，搭配椅背可調設計，不僅能讓後座乘員輕鬆調至最佳舒適坐姿，同時也能讓行李廂置物空間增加60公升來到1,580公升。
除外觀與科技配備有所進化，動力系統亦是小改Q5另一改革重點，雖同樣搭載2.0升渦輪引擎，但小改車型則有導入12V輕油電系統，除能提供265hp最大馬力與37.7kgm扭力峰值，於節能模式下能於巡航時以空檔滑行，或時速低於22km/h進入熄火狀態滑行，使其降低燃油消耗。當然若要操駕一番，選擇運動模式即能感受到更積極的輸出與換檔邏輯和滿滿能量供給，整體反應稱不上強悍暴力，但表現已足以讓人滿足且感到樂趣。
quattro可算是Audi另一品牌象徵，此次Q5配置quattro ultra四輪驅動系統，於一般情況系統會以前驅為主，但當路面狀況或是駕駛方式有所改變時，系統會依當下情況快速調配驅動比例，過程中完全感受不到任何差異，唯一有感的就只有操駕時讓人安心的穩定循跡性。當然Q5優點還不僅於此，所配置的懸吊系統於彎中也能有效抑制側傾幅度，於一般道路和輕越野也保有休旅車應有舒適性，並且車室隔音寧靜表現也有高水準演出。
在享受駕馭樂趣之餘Q5以替駕駛備妥公路行車輔助套件，透過ACC主動式定速巡航控制、主動式車道維持、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、盲點警示等系統給予既安全又便利行車感受。其中需注意部分主動式車道維持需時速65km/h方能啟動，若低於65km/h但偵測到周圍有車流則會啟動塞車輔助系統，此時車道維持仍會作動。
此次Q5雖為小改車型，但在外觀上進行還算明顯的變化，並且還提供Matrix LED矩陣式頭燈與OLED燈組營造滿滿科技感，座艙方面中控系統也進化最新10.1吋觸控螢幕，並且提供無線Apple CarPlay和無線充電功能。動力方面12V輕油電與265hp最大馬力和quattro ultra四輪驅動系統，不論油耗經濟或是操駕樂趣都能滿足，幾乎全面都進行改革進化，如此充滿魅力的Q5這樣還不買嗎？