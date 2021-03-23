中國推農林22條措施 蘇貞昌批：名為惠台、實為一中
記者吳承翰／台北報導
2021-03-23 11:35:26
中國對台經濟手段頻頻出招，繼2月底單方面指控台灣外銷到大陸的鳳梨含有介殼蟲，無預警禁止進口後，本月17日又祭出農林22條措施，鼓勵台灣農林業者赴陸發展，內容包含農地使用、融資、開拓內銷市場等優惠。今（23）日行政院長蘇貞昌率領經濟相關部會官員赴立法院備詢時，他認為中國一直把台灣當成他們的一部分，所有的手段都帶有政治目的，農林22條措施名為惠台，實為一中，台灣需要有自給自足的能力，才不會落入對岸養、套、殺的陷阱。
民進黨立委陳素月質詢時，問及中國先是單方面、無預警禁止台灣鳳梨，不到一個月的時間，又端出農林22條措施，鼓勵台灣農林業者赴陸發展，她問農委會主委陳吉仲，這是否為對台經濟統戰的一部分？陳吉仲答詢時說，農林22條措施，和2018年中國就已經使用過的惠台31條措施相差無幾，「如果有效的話，之前早就過去了。」陳吉仲表示，台灣到中國投資農業的情況非常少，農民都知道，在投資結束後，技術被對岸學走，會影響到台灣農產品外銷，甚至回銷台灣。陳素月指出，自2015年中國取消台灣鳳梨關稅後，5年下來，台灣鳳梨銷往大陸成長幅度達到258倍，這次突襲式禁止就是典型的養、套、殺的招數，許多人擔心像釋迦、蓮霧、芒果、柚子，對大陸市場依賴都很高，會不會成為下一個被開刀的對象？陳吉仲說，農委會研判這次鳳梨是很單純的動植物防檢疫問題，台灣鳳梨賣到中國是依循市場經濟，台灣有供給能量、陸方有市場需求，並非政治因素下簽的訂單，這點他們並不擔心。陳吉仲補充道，從蘇貞昌上任以後，就指示要降低對單一市場的依賴，台灣幾項水果外銷對中國的依賴也逐年減少，在去年、前年，台灣針對中國以外的市場，外銷成長從年銷收額5億元成長到14億元，幅度超過100%。