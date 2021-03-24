男念科大嘆被歧視！資優生中肯「一句」戳破真相：很尷尬
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 14:04:18
今年學測考完之後，不少高中三年級的學生陸續開始填寫大學志願，看準要去哪間「普通大學」，另外，高職生也在等5月1號的統測來臨，屆時成績出爐將選擇自己想念的「科技大學」。不過，就有網友討論「念科大被歧視真的不用太意外」貼文引發熱議。
一名唸科大的大學生在「Dcard」貼文指出「唸科大說會被歧視的原因就是因為統測全筆試啊，一個重技術的技職體系升學管道，升學還考全筆試，真的搞笑，高職的國英數又比高中簡單多，有一定水準的高中生專12準備好，來考沒什困難，高職實習課花了一堆時間上，統測也沒上機實際考，統測最好筆試50術科50，看高中生會不會覺得統測簡單，不然板上一堆裸考滿分」。貼文一出，引發不少普大生、科大生議論「全筆試就算了，還50題超簡單的單選，一題2分不倒扣，學測指考敢出這種難度，大考中心準備被學生跟家長夷平」、「ˋ真的，空間設計、多媒體的高職畢業生都沒上機考」、「看完去年英文題目，九萬人有七萬人不及格就知道了......」、「應該把七成以上科大降回專科才對，五專實做肯定是比高職深化不少，社會所需技術在現今高職肯定不夠」。另外，也有頂大生留言表示「還有科大生自以為統測高分，學測也能高分，將統測分數直接轉成指考分數，然後認為自己有一技之長，頂大只會死讀書，這真是奇耙謬論，各種起手式都讓人覺得科大很無知」、「去年考chicken這種單字，要怎麼面對他們，很尷尬」結果留言獲得近1200個讚，不少人紛紛認同，但事實上，無論是唸科大或者普大，人人都有學習教育的權利，學校學習不是一切，能妥善分配時間精進自己的專職技能，不論是念那種體系的大學，對未來職涯才有莫大的幫助。（編輯：張嘉哲）