那些年一起追的「麵包車」！全場陷入回憶：時代的眼淚
編輯中心/綜合報導
2021-03-24 14:18:49
你看過麵包車嗎？麵包車是許多人小時候的回憶，總是穿梭在大街小巷，開著廣播叫賣，車內擺滿各式各樣好吃又不貴的麵包。但隨著時代的改變，現今已經越來越少見到其身影。就有位網友日前在信義區目擊麵包車出沒，讓他直呼感動，文章一出引發熱議，釣出許多過來人共同陷入童年回憶。
有位網友在臉書社團《信義區三兩事》發文，分享了一張麵包車的照片，直呼「世代的眼淚。今天看到好感動」。其他網友紛紛在底下留言回覆說，「好久沒看到」、「真的很久不見」、「好懷念的麵包車喔」、「我的老天爺啊！時光機出現了」、「小時候聽到音樂就知道麵包車來了」、「這種是吃一種回憶」。更有許多網友敲碗詢問麵包出沒地點，原PO也回覆說，「吳興街底公車總站對面」，另有其他網友表示，「和平東路三段附近黎孝公園靠近美聯社的路邊，下午偶爾也會有麵包車呦」、「不知是否同一台，碧潭橋頭旁也有」、「新店區安民街也有哦」。其實之前網友也曾經討論麵包車逐漸消失的原因，大家都認為「現在24小時超市、網購都崛起，不像古早時，晚上麵包車、麵茶、肉粽沿街賣很讚，現在要吃要買太方便，叫賣車很難生存」、「以前便利商店不普及，叫賣車才有一定市場」、「經濟型態轉型，自然就淘汰了」。（編輯：倪浩軒）