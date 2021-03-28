NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

老虎上演「18禁」遇熊媽帶寶寶散步　牠怒罵：小孩不宜！

文/寵毛網

2021-03-28 20:00:00

老虎上演「18禁」遇熊媽帶寶寶散步　牠怒罵：小孩不宜啦！
▲印度一頭母熊帶子散步時，遇見一對老虎在「恩愛」（圖／Aditya Dicky Singh）
這真是尷尬的一幕！根據外媒報導，印度一名野生動物攝影師到Ranthambore國家公園時，意外捕捉到一對老虎正在上演「18禁」的戲碼，這時一頭母熊身上背著兩隻小熊散步經過，沒想到接下來的情勢發展讓現場所有人都驚呆了！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲攝影師阿迪亞多年前與友人到印度Ranthambore國家公園時，巧遇兩隻年輕老虎正在草叢裡上演「18禁」（圖／Aditya
▲攝影師阿迪亞多年前與友人到印度Ranthambore國家公園時，巧遇兩隻年輕老虎正在草叢裡上演「18禁」（圖／Aditya Dicky Singh）
▲沒想到一頭母熊剛好揹著兩隻小熊散步經過（圖／Aditya
▲沒想到一頭母熊剛好揹著兩隻小熊散步經過（圖／Aditya Dicky Singh）
攝影師阿迪亞Aditya Dicky Singh表示，這是幾年前他與友人到國家公園觀察野生動物時，剛好發現兩隻年輕的孟加拉虎正在草叢裡交配，沒想到正在「炒飯」到一半時，一頭母熊揹著兩隻小熊正巧散步往牠們的方向走去，當母熊意識到自己似乎不小心打擾到別人時早來不及，牠們已經驚動了老虎。眼見戴著二寶的自己處在劣勢，母熊乾脆背著小熊直接面對老虎，在牠們靠近時大聲咆哮，並站直身體頻頻對牠們揮掌趕人，兩隻小熊則緊緊扒在母親的身上，畫面彷彿像是母熊怒罵老虎：「這裡有小孩，兒童不宜啦，滾！」。
▲母熊為了保護身上的小熊，毫不示弱地馬上威嚇對方（圖／Aditya
▲母熊為了保護身上的小熊，毫不示弱地馬上威嚇對方（圖／Aditya Dicky Singh）
▲母熊：要恩愛滾回家去，這裡有未成年小孩，兒童不宜啦懂不懂？（圖／Aditya
▲母熊：要恩愛滾回家去，這裡有未成年小孩，兒童不宜啦懂不懂？（圖／Aditya Dicky Singh）
被打擾的老虎沒想到會受到熊的威嚇，而且母熊越來越激動，老虎夫妻被「罵」了大約兩分鐘後實在不想惹正在氣頭上的母熊，只好雙雙離開結束這一場「野外恩愛」的戲碼。阿迪亞表示他們一行人當時真為母熊家族擔心，但是卻嚴重低估生氣母親的能力，最後不但取得勝利，還順利讓兩隻「大貓咪」變成「小綿羊」乖乖離開！
▲老虎不想再激怒氣噴噴的母熊，只好快閃走人（圖／Aditya
▲老虎不想再激怒氣噴噴的母熊，只好快閃走人（圖／Aditya Dicky Singh）
▲老虎：真倒楣，想恩愛一下還被趕，害我威嚴盡失！（圖／Aditya
▲老虎：真倒楣，想恩愛一下還被趕，害我威嚴盡失！（圖／Aditya Dicky Singh）
網友看了都笑說：「老虎傻眼了」、「母熊：這裡有兒童欸，要曬恩愛滾回家去！」、「為母則強」、「不曉得老虎會不會有陰影？」。（編輯：陳珮瑜）
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
33.08%66.92%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.89%5.11%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.91%52.09%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
79.05%20.95%
2021-03-26-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
10.74%89.26%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀