老虎上演「18禁」遇熊媽帶寶寶散步 牠怒罵：小孩不宜！
文/寵毛網
2021-03-28 20:00:00
我是廣告 請繼續往下閱讀
攝影師阿迪亞Aditya Dicky Singh表示，這是幾年前他與友人到國家公園觀察野生動物時，剛好發現兩隻年輕的孟加拉虎正在草叢裡交配，沒想到正在「炒飯」到一半時，一頭母熊揹著兩隻小熊正巧散步往牠們的方向走去，當母熊意識到自己似乎不小心打擾到別人時早來不及，牠們已經驚動了老虎。眼見戴著二寶的自己處在劣勢，母熊乾脆背著小熊直接面對老虎，在牠們靠近時大聲咆哮，並站直身體頻頻對牠們揮掌趕人，兩隻小熊則緊緊扒在母親的身上，畫面彷彿像是母熊怒罵老虎：「這裡有小孩，兒童不宜啦，滾！」。
被打擾的老虎沒想到會受到熊的威嚇，而且母熊越來越激動，老虎夫妻被「罵」了大約兩分鐘後實在不想惹正在氣頭上的母熊，只好雙雙離開結束這一場「野外恩愛」的戲碼。阿迪亞表示他們一行人當時真為母熊家族擔心，但是卻嚴重低估生氣母親的能力，最後不但取得勝利，還順利讓兩隻「大貓咪」變成「小綿羊」乖乖離開！
網友看了都笑說：「老虎傻眼了」、「母熊：這裡有兒童欸，要曬恩愛滾回家去！」、「為母則強」、「不曉得老虎會不會有陰影？」。（編輯：陳珮瑜）
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
33.08%66.92%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
94.89%5.11%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
47.91%52.09%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
79.05%20.95%2021-03-26-2021-03-30
蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？
10.74%89.26%2021-03-22-2021-03-28
即時