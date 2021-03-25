巴氏腺發炎腫大 痛到走不了路，中醫調理不再痛
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者林渝樺報導】私密處腫起來，痛到走不了路，很可能是巴氏腺囊腫！馬偕紀念醫院中醫婦兒科主治醫師瞿瑞瑩表示，巴氏腺囊腫一般不容易發生，它的腫大發炎與濕熱體質有關，呼籲女性初期發覺陰部分泌物變多、異味搔癢、灼熱腫痛等徵兆時，應及早調理體質，別等到化膿腫起來才就診，延長恢復的時間。
巴氏腺體作用 分泌外陰潤滑液巴氏腺是分泌黏液的一種腺體，位於巴氏腺兩側會陰表淺處，主要功能是性行為時分泌黏性液體，以潤滑陰道。瞿瑞瑩表示，原則上正常情況下是不會腫起來，但巴氏腺受到發炎感染時，腺體管道受到阻塞，慢慢發炎惡化就會腫脹變成巴氏腺囊腫，大部份腫脹會非常疼痛，通常好發在二十歲至三十歲年輕女性。感染發炎不斷 當心抵抗力下降 瞿瑞瑩指出，巴氏腺囊腫不容易發生，其發生與女性抵抗力下降最有關，或者是久坐、熬夜、工作壓力大、塞車、憋尿、清潔不當、緊身牛仔褲，私密處悶不通風，都有可能引起細菌感染化膿，長期反覆感染之下，當巴氏腺體被堵塞時，就會越腫越大，嚴重時甚至需局部麻醉進行切開引流手術，將膿性分泌物引流出來，處理上相對麻煩，提醒初期感染現象就要積極處理。體質濕熱易好發 調理體質可改善針對巴氏腺囊腫的治療，西醫給予抗生素藥物，中醫則給予體質調整。瞿瑞瑩分享，以中醫觀點來看，巴氏腺囊腫與體質濕熱有密切關聯，尤其是長期熬夜、壓力大、嗜吃奶製品之人容易形成燥熱夾濕的體質，臨床病人未形成囊腫前，多以白帶、分泌物量多顏色偏黃、異味重、小便灼熱感、局部搔癢症表現，在沒有治療的情況下，可能於悶久時，細菌趁勢而入，提高感染機會。只要前來門診改善體質和生活型態，調理一至兩周穩定後，一方面不容易誘發巴氏腺囊腫，若已發生也不容易再次發作。過度清潔陰部 破壞陰部菌叢 除了巴氏腺囊腫外，陰部搔癢、腫痛、異味等問題令女性相當困擾，瞿瑞瑩補充，肝經環繞外陰器，如果在情緒壓力大，都會造成肝經鬱結，提高誘發陰部痘痘、巴氏腺囊腫、陰部感染分泌物增多等機會，若是有相關徵兆，應盡早調理。私密處感染女性有時不好意思求醫，覺得只要沒有影響日常生活，許多女性會選擇休息不想治療，或者用洗劑來清潔外陰部，瞿瑞瑩強調，過度清潔會破壞陰部的菌叢，讓感染變得更嚴重，建議初期先調理將感染症狀緩下來。若是囊腫破裂後，也要進行護理，保持私密處乾爽，避免滋生細菌。資料來源：健康醫療網 巴氏腺發炎腫大 痛到走不了路，中醫調理不再痛 健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊