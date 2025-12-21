我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊球星貝茲（Mookie Betts），近日在美國串流平台節目中，回顧自己在2020年被波士頓紅襪隊交易的真實心境。這筆發生在他剛簽下近2700萬美元合約後的震撼交易，即便事隔5年，仍讓他直言當下「感覺非常奇怪」。貝茲於2020年2月被洛杉磯道奇隊以大型交易自波士頓紅襪隊換回，隨後成為道奇王朝的重要拼圖，至今已隨隊奪下3座世界大賽冠軍。然而，在紅襪體系成長、並被視為球隊門面的他，其實並未預期會離開波士頓。回顧當時情境，貝茲透露自己其實早已被球團告知「存在被交易的可能性」，但當交易真正發生時，內心仍難掩震驚。「那感覺很怪，我心裡真的只想問一句：『為什麼？』」貝茲在2011年選秀會中以第5輪、總順位第172順位加入紅襪，2014年登上大聯盟後迅速崛起，並於2018年奪下美聯MVP、率隊拿下世界大賽冠軍。2020年1月，他剛與紅襪達成1年2700萬美元年薪合約，卻在不久後遭到交易，震撼全聯盟。當時他即將在2020年球季結束後成為自由球員，外界普遍預期他的下一紙合約將是歷史等級。不過，貝茲坦言自己原本一直認為會長留波士頓，「那是我唯一熟悉的地方。我其實不想離開，但我也理解這是商業的一部分。」轉戰道奇後，貝茲迅速成為球隊核心，即便近年轉任游擊手，仍是不可或缺的戰力。他也以一句「結果看起來還不錯」淡然總結這段轉折。反觀當年做出交易決策的紅襪，最終未能留下這位世代級球星，如今回顧這筆交易，外界普遍認為，對波士頓而言，這無疑是一個代價高昂、且難以挽回的決定。