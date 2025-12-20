我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇24歲當家外野手帕赫斯（Andy Pages），原本有進入2026年WBC古巴隊初步名單，但專注於南美洲棒球消息的古巴記者馬拉斯（Daniel de Malas）前日驚爆，帕赫斯因為不滿古巴棒協對現役、退役球員的諸多不尊重行為，已經表態拒絕徵召，外媒也分析，與古巴總教練梅薩（German Mesa）也有關。帕赫斯是道奇昔日農場第一名新秀，2024年登上大聯盟首年就獲得116場出賽，打出OPS+100聯盟平均成績，今年則在例行賽大爆發，以主戰中外野手身份，出戰156場，打擊率2成72、27轟與86分打點，OPS+成長到114。帕赫斯過去在16歲就叛逃到美國，後續以海外自由球員身份跟道奇簽下合約，由於他的妻子是墨西哥人，今年初他受訪時曾透露，正在考慮參戰經典賽，但仍未確定是為家鄉球隊古巴、還是墨西哥打球，後續他則進入古巴初選名單中。根據馬拉斯報導，帕赫斯近期已經正式告知古巴棒協，完全無意代表球隊出戰經典賽，馬拉斯分析主因在於帕赫斯不滿古巴棒協，拒絕讓在美國成長或發展的古巴球員打國家隊，因而做出的回應，此外，帕赫斯與58歲的總教練梅薩幾乎沒有聯繫，也是主因之一。古巴2026年WBC經典賽預賽被分在A組，除先後迎戰波多黎各、巴拿馬與哥倫比亞的南美洲3強，還有多位大聯盟球星坐鎮的加拿大，如今古巴徵召不利，恐影響其晉級機會。