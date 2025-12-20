我是廣告 請繼續往下閱讀

▲史東（Gavin Stone）曾於2024年代表道奇單季拿下11勝，但因為年底接受手術，今年整季未出賽。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今年成為21世紀首支衛冕的MLB大聯盟球隊，明年先發輪值同樣堪稱5門齊，然而不只如此，MLB官網記者德羅薩（Theo DeRosa）稍早發文表示，道奇仍備有3位先發投手希恩（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）與萊恩（River Ryan），在5大門神傷退、或是季後賽到來時，可以隨時遞補上來。道奇明年先發輪確定可以維持由山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）以及佐佐木朗希組成，其中包含日本三本柱，以及2屆賽揚強投、還有一位球威出眾的前段先發。儘管5人投球實力無庸置疑，但最大風險就在於其傷勢，而道奇也已經備妥3人，隨時準備遞補上來，分別是點名26歲的希恩、中生代的史東與萊恩。希恩過去就是道奇農場備受矚目新人，2024年卻因傷動TJ手術，今年6月回歸，也讓道奇交易掉原本的第6號先發梅伊（Dustin May）。希恩最終於例行賽留下15場出賽、包含12場先發，累積73.1局狂飆89K、防禦率僅2.82。至於史東與萊恩，前者2024年原本就是道奇先發輪值成員之一，單季拿下11勝5敗、EPA+116好成績，但今年因為肩膀手術未出賽，僅有在小聯盟登板紀錄。萊恩則是道奇目前農場潛力新秀，開季應會從3A起步，但隨時因應先發輪值變動，萊恩就有望被升上大聯盟先發。