▲大谷翔平旅美生涯效力洛杉磯天使長達6年，卻從未打過季後賽，一來到道奇就獲得2連冠。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球12強韓國隊的隊長宋成文，昨傳出與聖地牙哥教士達成加盟3年1300萬美元（約合新台幣4億）協議，韓媒普遍看好，並認為宋成文沒有選擇最初的潛在下家洛杉磯天使，絕對是正確決定，韓職培證英雄當家球星、同時也是韓國去年12強國家隊的隊長宋成文，今年休賽季透過入札挑戰大聯盟，原本據傳包含道奇、天使、海盜等多支球隊競逐，最終由教士搶下宋成文，成為繼金河成離隊相隔1年後，教士內野再添1位韓國內野手。消息傳出後，韓國媒體「The Gate」大讚宋成文團隊做出正確決定，隨後話鋒一轉，表示幸好他沒有去天使「那樣的爛隊」。「浪費楚奧特和大谷翔平的生涯，堪稱是體育界史上最大的失誤，其實問題不在於他們不花錢，而是完全沒有投資球探和培養球員，也沒有為數據分析部門分配足夠的資源。」韓媒也以「太可怕了」，來形容宋成文差點前往天使的過程，「他們去年輸了99場，今年輸了90場。宋成文的大聯盟生涯差點就從這支最差的球隊開始。他們容忍禁藥醜聞、放棄球員培養，只顧砸錢，白白浪費過去20年中，棒球界最好的兩名球員。這是一個不負責任、無能的組織。」天使自2011年擁有楚奧特以來，就未嘗季後賽勝利滋味，期間包含簽下大谷翔平的6年間，也從未打過季後賽。此外，球團於2013年大約簽下前美聯年度MVP漢米爾頓（Josh Hamilton），效力期間被指控服用禁藥、生涯第3度染上毒癮；2019年，則發生強投史凱格斯（Tyler Skaggs）從公關部長凱恩（Eric Kay）那邊獲取不當藥物，最終造成猝死的憾事。