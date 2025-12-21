距離2026年NBA選秀仍有一段時間，但聯盟球探圈內已逐漸形成共識——這將是一屆狀元競爭極為激烈的選秀年。根據ESPN選秀專家Jeremy Woo最新公布的選秀榜單，目前被公認為狀元等級的潛力新星共有三人，分別是堪薩斯大學後衛達林·彼得森（Darryn Peterson）、楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa），以及杜克大學長人、名將卡洛斯·布瑟（Carlos Boozer）卡麥隆·布澤爾（Cameron Boozer）。
ESPN記者Jeremy Woo與Jeff Borzello近日訪談多位NBA球探與大學教練後指出，三人都被一致視為「任何一年都足以成為狀元的球員」，只是恰巧同屬於2026年選秀梯隊，才形成罕見的三強鼎立局面。
彼得森最被看好 高機率摘狀元
在最新榜單中，彼得森暫居第一。這名身高6呎5吋的雙能衛以爆發力與穩定進攻著稱，儘管本季曾因腿後肌拉傷缺席7場比賽，最近一戰又因股四頭肌抽筋提前退場，但在出賽的4場比賽中，仍繳出場均19.3分、3.8籃板、2.8助攻、1.3抄截的亮眼成績，投籃命中率高達52.8%。
一名東區球探直言，彼得森目前仍是他心目中的狀元人選，「就算另外兩人接下來表現再好，也很難撼動他的地位。」雖然部分教練對他是否能長時間主控有所疑問，但也有球探指出，以現代NBA對控球後衛的定義來看，彼得森完全符合需求。
迪班薩上限最高 有持球能力、體型也好
至於身高6呎9吋的迪班薩，則被多數球探認為是天花板最高的球員。他的體型、位置多樣性與持球進攻能力極具吸引力，但外線穩定度仍被視為最大課題。本季11場比賽，迪班薩場均可貢獻21.1分、7.0籃板、3.3助攻與1.3抄截。
一名西區球探仍將他排在第一順位，「他的身材與位置彈性太獨特了，能持球、能中距離單打、防守端步伐又大，幾乎可以被放進各種陣容裡使用。」
虎父無犬子 小布瑟選秀受矚目
而最受矚目的名字，無疑是布瑟——前NBA全明星球員卡洛斯·布瑟之子。這位杜克藍魔前鋒在進入大學前，就已擁有極為耀眼的履歷，包括在佛羅里達州拿下4座高中州冠軍，以及代表美國隊勇奪U16與U17國際賽金牌，並兩度獲選賽會MVP。
進入大學後，布瑟的即戰力更是震撼全美。他在開季11場比賽中，場均23.3分、10.2籃板、3.7助攻、1.6抄截，投籃命中率超過56%，幫助杜克以11連勝之姿高居全國排名前段，也被視為年度最佳球員的熱門人選。
不過，相較於彼得森與迪班薩，球探對布瑟的疑慮主要集中在運動能力與NBA層級的上限。一名東區球探直言：「關鍵時刻，你能不能把球交給他，確定他能在NBA層級創造出得分或機會？這不是貶低他，而是另外兩人的潛力，讓人覺得有機會成為冠軍等級球隊的頭號球星。」
總結來看，2026年NBA選秀狀元之爭，並不存在標準答案。彼得森的即戰力、迪班薩的天花板，以及布瑟的穩定產出與名門血統，各自代表不同球隊會偏好的建隊方向。
消息來源：ESPN
