《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（21）日娛樂搶先看：演藝圈夫妻檔納豆、依依去年登記結婚，本月初宣布懷孕喜訊，不過他透露自己碰上了「孕期大魔王」，情緒總是沒理由低落；韓星金宇彬、申敏兒昨日舉辦婚禮，兩人婚紗照超甜蜜曝光，攝影團隊透露兩人拍婚紗照花絮；Jennie時隔7年參加MMA頒獎典禮，披著白紗登場的她，被許多網友笑說像觀世音菩薩，當晚她得獎後，致詞喊：「想BLACKPINK了。」演藝圈夫妻檔納豆（林郁智）、依依（陳依依）愛情長跑多年，兩人去年登記結婚，本月初宣布懷孕喜訊，不過昨日深夜依依透露自己碰上了「孕期大魔王」，因為荷爾蒙劇烈變化，情緒總是沒理由低落，直言：「真的很可怕。」韓星金宇彬、申敏兒因拍廣告結識，兩人交往十年後宣布結婚，昨日在首爾舉辦婚禮，而經紀公司也曝光兩人超甜婚紗照，隨後攝影團隊公開了兩人拍攝花絮，「金宇彬看著申敏兒的樣子，完全就是新郎的眼神。」Jennie時隔7年再次參加MMA頒獎典禮，表演時她披著白紗登場，加上上頭又寫滿了中文字，因此被許多網友笑說像觀世音菩薩。當晚她也獲得了年度RECORD大獎，舞台致詞時她先是提及《RUBY》專輯為自己帶來的改變，接著提及BLACKPINK成員們，「我好想她們，一個人好孤單。」滿滿團魂爆發讓粉絲看哭。