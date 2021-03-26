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特企／新板艾麗　板橋最強市心宅

本報訊

2021-03-26 11:44:04

▲「新板艾麗」地段坐落在板橋正市中心，旁有板南線新埔站、環狀線新埔民生站黃金雙捷站，僅需一站即達新板特區。（圖／資料照片）
▲「新板艾麗」地段坐落在板橋正市中心，旁有板南線新埔站、環狀線新埔民生站黃金雙捷站，僅需一站即達新板特區。（圖／資料照片）

想擁有屬於自己的天地何其困難？習慣都會的節奏；離不開捷運的便利；喜歡下樓什麼都有，去哪裡都方便的生活…在台北市區每坪百萬天價的壓力之下，大多數人一看到房價都覺得無論怎麼追逐，始終無法望其項背。比鄰台北市區的板橋市中心，相同機能的區域卻有著截然不同的驚喜價格，「新板艾麗」地段坐落在板橋正市中心，旁有板南線新埔站、環狀線新埔民生站黃金雙捷站，僅需一站即達新板特區，一橋就到台北市，交通往返無壓力，走出家門1分鐘即有近6000坪四維公園鬧中取靜，假日休閒漫步聽樹唱歌，親子同遊，輕鬆呼吸大台北稀有的芬多精。四大商圈新埔捷運商圈、四維商圈、陽明商圈還有大遠百商圈，充分滿足生活上的食衣住行育樂，雙語的文德國小、新埔國中等明星學區滿足父母望子成龍、望女成鳳的期待。

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比起台北市少少的17坪套房就要價1500萬元以上，「新板艾麗」滿滿的20坪兩房+車位，總價僅僅只要1308萬元起，不是市面上的1+1房，是能擺下雙人床的正兩房規格。若以投資為長遠目標，「新板艾麗」附近屋齡10~20年的中古大樓，房價約在每坪52至55萬元之間，「新板艾麗」以該區2房租金約2萬5000元換算，投報率約可高達5%-7%，是非常好的置產投資。



貴賓專線：02-2252-6000
接待會館：板橋區漢生西路167號
詳細資訊：http：//eliteworld.tw/
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