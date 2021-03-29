配息基金進化版　股優於債　這樣領收益更有感

配息對不少人是很有吸引力，但配息只能靠債券基金嗎？股票基金的收益更有利。台灣人瘋配息基金，一聽到高配息，馬上解除定存改抱高配息基金，但長抱配息基金，基金除了生了息「子」，基金到底有沒有賺錢？

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債券基金領完息後 淨值回復力佳者兩成不到

數字會說話，投信投顧公會統計（截至2020年底），債券基金配息較穩定，但淨值回到發行價的比例低。69檔投資級債券基金、台灣人投資規模約240億元，年化配息率約4.5-4.8%不等，但淨值回升到發行價格的基金檔數占比率不到兩成。

至於台灣人最愛的高收益債券基金，約有77檔、投資人規模約新台幣640億元，年化配息率約6.1-6.4%，淨值回升到發行價格基金占比更少、約16%。

配息型的高股息基金也是創造收益方法之一，但這類基金選擇相對有限，又多半是境外基金，投資鎖定的標的以公用事業或巨型/大型價值股居多，儘管賺了配息，但淨值成長有限，若碰上匯率波動，新台幣走強能夠領得收益也跟著縮水。

隨著台灣邁入老人社會，配息型基金成為退休族創造收益的重要理財工具之一，不過也因為近年利率直直落，配息率跟著同步下調，基金若維持高配息，就可能配到本金，使本金減少，整體投資效率降低。

解決投資痛點 進化版收益股票基金領息享成長

投資不必吃虧當做吃補，偏好配息投資的最大理財痛點就是配息基金淨值報酬多半處於虧損，不過儘管股市成長性佳，但市場波動大，不易掌握買賣時點，最終就是追高殺低，不是套牢，就是認賠出場。

環顧目前金融市場環境，全球主要央行低利率的貨幣寬鬆政策延續，加上經濟逐步邁向復甦，理財專家表示，股市的贏面將比債券來得大，配息基金愛好者避免投資賠了夫人又折兵，可以考慮以進化版的創造分紅收益的股票型基金，又有機會追求成長。

台灣人愛收益，但都輕忽台股其實是全球股票殖利率相對吸引人的市場，根據彭博資訊統計，台股殖利率約3%，依過去台股行情表現來看，以多頭為主，過去15年(2006-2020)累計上漲約296%，負報酬僅四年。

此外，根據Cmoney統計數據顯示(截至2020/12/31)，台股存有許多競爭力強的公司，每年都有股票大漲，以過去七年來，股票漲幅超過三成，每年都有百家以上；漲幅在五成以上者，家數少則50、多則300多家，漲幅100%以上者少則14家、多者有120家。經理人若選股得宜，透過主動操作，將有機會賺取超額資本利得。

為了解決投資痛點，同時參與台股收益成長機會，復華投信在今年初推出復華台灣好收益基金，並提出配息新主張，也就是用已實現資本利得來分紅，不配本金，並藉由經理人及投研團隊選股，期望能在多頭為主的台股市場，追求以更多的本金，賺取資本利得來分紅，並避免掉入本金過小、長時間難回本的風險。

先求固本再求分紅 長期投資收益成長兼顧

這檔基金分紅設計，是每半年一次，若基金淨值在10元以上，且過去半年報酬率為正，即進行分紅一半（分紅後淨值仍維持10元），分紅金額不得超過可分配收益，等於是經理人為投資人主動做部分停利落袋，免去投資人不知何時和如何停利的困擾，這種紀律式的投資和分紅，長期累積分紅，可能高於配息基金的累積配息，長期投資下來可能以更多的本金，創造更多的分紅。

投資人在持股滿手高收益債、新興債等傳統配息債券基金之外，配息新主張，可以選擇分紅的復華台灣好收益基金，一來捕抓台股成長契機，二來分紅配息增加收益來源。

此外，復華台灣好收益基金是運用資本利得來分配收益，類似公司經營績效佳可以分紅；從合理節稅費來看，這類型分紅，不必繳交第二代健保補充費，至於申報綜合所得稅時，也不必受限每年僅有8萬股息免稅額的限制，此項配息新主張的優勢，也將提供退休理財的另一選擇。