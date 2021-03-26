新版菸害防制法仍卡關　民憂亂象無解！

號稱近10年「地表最嚴」的菸害防制法修法草案於去(109)年5月底出爐，不過幾經波折從立法院、行政院繞了大半圈後，在修法已近臨門一腳的時候，被「行政院高層」退回衛福部，民眾憂心菸防法再不進行審議修法，亂象無解，恐影響國民健康。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據衛福部先前提出的《菸害防制法》部分條文修正草案，除明定禁止電子菸以及含有香料的加味菸外，並也提高菸品警示圖文面積，禁菸年齡也擬從18歲提高到20歲。號稱有史以來最嚴苛的規定，各大菸商無不跳腳。而草案版本於去年5月底出爐、7月底預告期滿後，又因政府內部各部會不同調，導致修法時程一延再延。直到去年10月22日立院衛環委員會安排專題報告，衛福部才急忙於2天前將延宕許久的菸防法草案版本「送出門」，交由行政院審議。

新興菸品討論與問題已行之有年，台灣的菸害防制法自民國86年起實施，中間曾有幾次修法，但最近一次修法施行也是10幾年前，好不容易衛福部近年採取行動，檢視現行法規並提出因應現行市場問題的修改版本，但修法工程至今歷經3年之久，連法務部、財政部、教育部都對修法內容有意見，好不容易過3關，法案來來回回至少被退回重修5次，至今還是躺回衛福部。

國民黨立委呂玉玲曾在立法院總質詢時也提出質疑，衛福部去年10月就提出菸防法修法草案到行政院，為何現在還卡在行政院？不管是要禁止還是開放電子煙，都應該要趕快立法，地方才能約束管理，否則現在市面上很多販賣電子煙的店家，隨便Google到處都有，不僅沒有法規管理，還不用繳稅。

民進黨立委林楚茵也曾指出，海關現在沒入非常多電子煙相關產品卻不能銷毀，因為電子煙並非法律上許可的「煙品」，卻沒有現行法律可規範，是屬於「無法」狀態，對社會民眾而言相當不當。

即便各方立委如此關切， 12月上旬，政院高層卻又將此草案退回為衛福部，要求更改「之」、「或」、「與」這等枝微末節，引起外界質疑這樣的動作是否太過缺乏實質意義，以及行政院是否拖延審議進度，進而「維持現狀」有「圖利菸商」之嫌，因此各界盼望行政院可以公開說明相關疑慮，進行社會討論，從根本上徹底禁絕電子煙的亂象，修補法源漏洞，更重要的是強化菸害防制，好讓國人的健康更受保障。