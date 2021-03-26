▲ 七人座 MPV 強力新選擇！KIA Carnival 149.9 萬起預售開跑

Trendy 革新設計將 MPV 的寬敞高承載空間與 SUV 的運動化外型整合為一，KIA Carnival向全球市場揭示 Grand Utility Vehicle 全功能豪華休旅的全新設計概念。大器典雅的流線車頭，讓 KIA Carnival 更顯尊貴，加上不容錯認的全新虎式水箱護罩、LED 前衛三維造型頭燈，不僅承繼 KIA 的家族化設計理念，更雕塑出專屬的大器風格。KIA Carnival 的車側線條，從車頭延伸至車尾的腰線貫穿全車，而位於 C 柱的鍍鉻飛翼飾板與加厚的車側輪拱設計，則巧妙地讓 Carnival 呈現出強烈的 SUV 運動氣息，展現出不同於傳統 MPV 的運動風格。Carnival 的車尾，則以 LED 貫穿式科技尾燈為焦點，搭配運動化的後保桿，同樣讓 Carnival 一甩過去對於 MPV 保守外型的刻板印象。
Luxury 奢華舒適在車艙配備上 KIA 以「駕乘者感受」為設計初衷，多機能全尺寸車室座椅變化，更擁有可將第二排座椅轉向面對第三排座椅的功能（註1），讓第二、三排乘客更拉近距離。長達 3,090mm 的軸距、與 5,155mm 的車長，即使全車滿座，Carnival 仍可保有高達 627 公升的行李箱空間。
Pioneer 前瞻科技Carnival搭載 Panoramic 環景式數位座艙（註1），由 12.3 吋整合智慧型全數位儀表，搭配 12.3 吋多媒體影音觸控系統。Carnival 並搭載 E-Shift 八速電子旋鈕排檔操作更加智慧便利。Carnival 更搭載多項前瞻科技；其中，一鍵全開式電動側滑門與尾門（註1），僅需長按遙控器解鎖鍵，即能同時自動開啟或關閉兩側滑門與尾門，讓上下車與置放行李時更加便利；而 Keyless 免持鑰匙，更設有同級唯一的貼身感應式電動側滑門、尾門（註1），當攜帶感應鑰匙靠近感測區域時，後電動側滑門、尾門即可自動開啟，讓乘客更優雅自在地輕鬆上下車或擺放行李。此外，在主動安全科技上，Carnival 的表現同樣傲視同級，包含全車系標配 Level 2智慧駕駛輔助、同級唯一 BVM 盲區顯影、同級唯一 BCA 盲點導正輔助系統（註1）等。Carnival 的頂級七人座車型，第二排空間特別設置 Ottoman 尊爵頭等座椅，不僅具備電動調整靠背、通風與加熱功能，在專屬扶手與電動腿靠幫襯下，更設置有貼心的放鬆模式，可輕鬆地一鍵操作 Ottoman 尊爵頭等座椅。此外，Carnival 的內裝，更提供黑灰雙色、棕黑雙色與褐黑雙色等三款內裝選擇（註2）。在其他豪華配備上，包含頂級七人座車型獨有的電動雙景天窗、BOSE 環繞音響附 12 具揚聲器。
KIA Carnival 尊榮預售起跑，前瞻車主享專屬禮遇
即日起至 4 月 30 日前下訂之首批前瞻車主，可享總價值逾 6.5 萬元的潮炫配件組：其中包含雙鏡頭行車紀錄器、PM2.5 負離子進化系統、原廠車側踏板組、LED 迎賓飾板組以及 16 色室內氣氛燈組。此外，KIA總代理台灣森那美起亞特別為 KIA 車主推出 Carnival 優惠升等方案：既有 KIA 車主增換購 Carnival，可享 1 萬元購車金及價值 1 萬元保養券專屬禮遇。
註1：同級距車款限定為以下車款：Toyota Sienna, Honda Odyssey
註2：內裝顏色選擇，限定為頂級7人座規格。
KIA Carnival 建議售價：
規格
經典7人座
豪華7人座
豪華8人座
尊貴7人座
尊貴8人座
頂級7人座
建議售價
149.9萬
165.9萬
169.8萬
185.9萬
189.8萬
215.9萬