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2021宜蘭綠色博覽會必拍攻略！景點、交通、票價資訊總整理

ReadyGo

2021-03-27 16:00:23

2021宜蘭綠色博覽會必拍攻略！景點、交通、票價資訊總整理
2021宜蘭綠色博覽會必拍攻略！景點、交通、票價資訊總整理
面對2020年新冠肺炎後的重建，2021的宜蘭綠色博覽會強勢回歸，今年集結去年的能量，結合了聯合國永續發展的目標，以「希望城堡」為主題開展，將環境的議題融入在整個展覽中，超過30個裝置藝術、互動式娛樂體驗，豐富整個園區，絕對是這個春夏之際不能錯過寓教於樂的景點。
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主題展館介紹

夢想騎士-舞台

2021宜蘭綠博將唐吉訶德不屈不撓的精神在裝置藝術中重現，並結合表演團隊在舞台上的精彩演出，希望召喚更多夢想騎士加入改變環境的行動。
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博,入口處
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博,入口處
2021宜蘭綠博,舞台區
2021宜蘭綠博,舞台區

唐吉訶德闖關區

這一區必須要有不畏失敗的精神，大片草地上設立了各種關卡讓人學習在困難中前進，必須穿越無數個彩色貨櫃後，才能抵達羊群敵區和風車巨人區。

森林療育館

距離上次走進森林是什麼時候呢？這次綠博將帶領國人走進森林，從步道的彎曲及高低起伏找尋慢活的步調，透過樹根和石塊創造天然的腳底按摩，植物所散發出來天然的芬多精，讓人自然的釋放壓力，豐富多樣的生態，是這裡最神祕又迷人的地方。
2021宜蘭綠色博覽會,綠博,森林療育館
2021宜蘭綠色博覽會,綠博,森林療育館
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博,森林療育館
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博,森林療育館

喚鯨迴廊

不只陸地上，就連海洋也需要被保護，「喚鯨迴廊」從鯨豚保育的角度出發，探討海洋生態的變化與汙染，進入「13%的湛藍秘境」動畫劇場，讓一角鯨帶你探索豐富的海洋保育知識，一起守護牠們的家園，成為海洋環境的守護者！
換鯨迴廊,宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博
換鯨迴廊,宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博

百草樂園

位在整個園區後半段的百草樂園，腹地廣大種滿了繽紛的花草，打造一座綠博的祕密花園。整個花園分成景觀區、香氛區、入菜區、療癒保健區、童玩區、品茗區，登高望遠俯瞰整個花園，將綠博的美盡收眼底，另外還有DIY讓學生都能畫出一幅幅青草畫作，感受一場美的饗宴。
蘇澳武荖坑風景區,宜蘭綠色博覽會,
蘇澳武荖坑風景區,宜蘭綠色博覽會,
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博,蘇澳武荖坑風景區
2021宜蘭綠色博覽會,宜蘭綠博,蘇澳武荖坑風景區

換宿鳥日子

宜蘭縣是全國擁有最多休閒農業區的城市，希望藉由推廣季節性的賞鳥生態遊程，讓旅客認識候鳥之美，傳達珍惜棲地與生態理念，此區可以看見仿造候鳥棲息的場域，還有超級大的白鷺鷥，帶你進入候鳥的世界。
換宿鳥日子,2021宜蘭綠色博覽會
換宿鳥日子,2021宜蘭綠色博覽會
2021宜蘭綠色博覽會
2021宜蘭綠色博覽會

票價資訊

購票方式；現場
平日 $150 元 假日 $250 元
購票方式：網路
｜購票連結｜ ( 輸入優惠序號「ibonReadyGo」可享綠博及傳藝門票75折 )
售票時間：3／27 ～ 5／9
-平日雙園套票（綠博專用）$150
-平日雙園套票（傳藝專用）$150
-假日雙園套票（綠博專用）$250
-假日雙園套票（傳藝專用）$150

2021綠色博覽會住宿推薦

宜蘭傳藝老爺行旅

傳藝老爺行旅走懷舊老屋紅磚的風格，不僅親子很適合，也是寵物友善的特色住宿，入住還能暢玩傳藝園區，你還等什麼！
傳藝老爺行旅,ibon套票
傳藝老爺行旅,ibon套票
傳藝老爺行旅
傳藝老爺行旅
地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號
訂房連結 ｜訂房贈綠博門票3800元起，輸入優惠碼「ibon400」再折扣400元，數量有限！

礁溪長榮

位在宜蘭礁溪的五星級親子溫泉飯店，可以在房裡泡湯，參加免費有趣的DIY活動和瑜珈課，擁有佔地千坪的親子設施，非常適合家庭出遊的住宿選擇。
礁溪長榮,2021宜蘭綠色博覽會
礁溪長榮,2021宜蘭綠色博覽會
礁溪長榮,宜蘭綠色博覽會
礁溪長榮,宜蘭綠色博覽會
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
訂房連結 ｜訂房贈綠博+傳藝門票8599元起，輸入優惠碼「ibon800」再折扣800元，數量有限！

交通資訊

火車

搭乘火車到「羅東站」步行到客運「羅東轉運站」轉搭1766線（平日）、紅2線（假日）在「東城站」下車
搭乘火車到「冬山火車站」步行到客運「冬山國中站」，轉搭1766線（平日）、紅2線（假日）在「東城站」下車
搭乘火車到「蘇澳站」步行到客運「蘇澳站」轉搭1766線（平日）、紅2線（假日）在「東城站」下車
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客運

從「圓山轉運站」搭乘客運國光1879線在「東城站」下車
※2021宜蘭綠色博覽會期間增設臨時停靠站「東城站」
從「板橋」搭乘客運葛瑪蘭1917線在「東城站」下車
2021綠博交通資訊,噶瑪蘭客運
2021綠博交通資訊,噶瑪蘭客運
從「新店大坪林」搭乘客運大都會9028線在「東城站」下車
從「市府轉運站」搭乘客運首都1570線在「東城站」下車

自行開車

國五南下—蘇澳交流道—宜42道路—新馬陸橋—右轉台九省道—「往武荖坑風景區」指標
小客車假日免費停車場：宜蘭縣冬山鄉香中路275號，有免費接駁車接駁至武荖坑風景區
班次：假日上午09：00~12：00、下午13：00~18：00，班車間距約20分
※園區內設有收費停車位
大客車假日免費停車場：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段223號，步行8分鐘抵達武荖坑風景區入口
2021宜蘭綠色博覽會「希望城堡」
電話：03-9953288、03-9953299
地址：蘇澳武荖坑風景區
活動期間：2021/3/27 – 2021/5/9
開園時間：9:00 ~ 18:00﹙週一至週日﹚


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