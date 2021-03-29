|Peugeot 508 SW GT Line 225
|長寬高(mm)
|4790/1860/1405
|軸距(mm)
|2800
|車重(kg)
|1545
|引擎型式
|L4 DOHC 16V 渦輪增壓
|排氣量(c.c.)
|1598
|最大馬力(hp/rpm)
|225/5500
|最大扭力(Nm/rpm)
|300/1900
|變速系統
|八速手自排
|傳動型式
|前置前驅
|前懸吊
|麥花臣
|後懸吊
|多連桿
|輪胎尺寸
|235/40R19
|平均油耗(km/l)
|14.6
|售價(萬元)
|184.9
天生美型、獅王跑旅─Peugeot 508 SW GT Line 225試駕
Carture 車勢文化
2021-03-29 04:25:20
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其實本世代的508 SW本應會更早一點引進台灣，但受到Covid-19肺炎疫情影響，直到2021年才終於抵台展開預售；當508 SW首發時，見到原廠公布的廠照時，就對它的設計感到讚嘆，也期盼著有一天可以見到實車；與許多旅行車不同的是，Peugeot將508 SW的車身比例壓得更為低扁，俐落的車側有如箭矢般銳利，在高頂化正流行下，508 SW的車高竟然僅為1405mm，甚至已經接近雙門轎跑車的水準，這也強化了他的跑格形象。
而508 SW充滿著Peugeot當前的家族設計語彙，有著與低扁車身相呼應的FULL LED銳利頭燈，最顯著的特徵則是LED獅王獠牙日行燈，搭配刻意雕琢的引擎上蓋稜線以及立體雕塑鍍鉻水箱護罩，營造獅王掠食地兇猛侵略感，車尾則以FULL LED 獅爪印象尾燈與頭燈相互呼應。
進入車內，508 SW同樣採用了Peugeot新世代的i-Cockpit® 科技座艙，採小幅徑的方向盤、可自行設定的12.3吋全數位式儀錶 ，以及觸手可及的八吋 HD 中央彩色觸控螢幕，並將所有介面皆有如飛行器座艙般圍繞在駕駛周邊，加上類飛行器按鍵安排，若將方向盤換成飛行搖桿，大概就可以像電影「終極殺陣」中的407計程車般飛上天，而除了數位化介面，營造出前衛感，Peugeot一向在車內質感的營造上名列前茅，利用皮革、軟質塑料、鍍鉻類金屬飾板與黑色鋼琴烤漆飾板等各種不同材質，搭配出同級車最出眾的車內質感，而且配置了具按摩功能的AGR 認證的背脊健康電動座椅，絕佳地乘坐舒適性與支撐性，讓人坐了會上癮，不想下車。
動力系統部分，引進台灣的508 SW接搭載蟬聯8屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.6升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新Euro 6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範；而本次試駕的GT Line 225，採高輸出設定，擁有225bhp/5500rpm最大馬力與300Nm/1950rpm最大扭力，並搭配EAT8 8速手自排變速系統，一直以來，操控與動態表現都是Peugeot的強項，當前大哥508車系當然延續這樣的優良傳統，比起德系車的直來直往，Peugeot總多了一點從容的柔韌感，過彎依舊犀利，卻不會讓人還沒感受到車的動態，就已經過完彎角，給予駕駛的感受是清晰且容易掌握的，動力輸出則是順暢且飽滿，協調性相當高，獨有的小盤徑方向盤，操駕起來與賽車方向盤非常像，在轉動與交換左右手時都會比駕駛其他車來得俐落，對於操控也有所加分。
而身為品牌旗艦，在安全性上，508 SW全車系皆配備完整ADAS先進駕駛輔助系統，整合包含：ACC 主動式定速巡航系統附自動煞車及再啟動功能、DAA 駕駛注意力警示系統、FCW 前方車距警示系統、ISA智慧型速率調整、LPA 車道保持系統、SLI 速率掃描辨識系統等主動輔助安全系統，另外，包括：ABSM主動式盲點偵測警示系統、HBA 智慧型遠近頭燈、HSA 斜坡起步輔助系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示等也都是標準配備，在試駕的GT LINE 225車型上還增配了VisioPark前方多模式環景駐車輔助及Park Assist 駐車輔助系統，建構十分完備的安全防護。
就如同前言所說的，在SUV正流行下，旅行車成了綻放個人特色的選擇，且在傳統房車漸漸式微，Peugeot本次在引進508車系時，也選擇以508 SW打頭陣，而此級距中除了日系品牌，歐系品牌也幾乎都是以旅行車做為主力販售車系，因此，在市場占比不算大的中大型旅行車級距中卻有不少車款可選擇，但要如同508 SW這般無論在造型或車內陳設都有強烈鮮明設計感的卻很少，在眾多同級車中508 SW絕對會是最搶眼的車款，如果你天生愛炫，喜愛成為眾人目光焦點，同時還需要一部兼顧實用與駕駛樂趣的車款，那508 SW肯定是現階段市場上最好的選擇。
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