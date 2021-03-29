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63歲女長期受背痛困擾　竟是心肌梗塞惹禍

健康醫療網

2021-03-29 15:31:00

63歲女長期受背痛困擾　竟是心肌梗塞惹禍
63歲女長期受背痛困擾　竟是心肌梗塞惹禍
【健康醫療網／記者曾正豪報導】長期背痛可別大意，小心可能是心臟出問題！一名63歲張女士，兩年前背後左半邊開始出現疼痛症狀，後續更一路痛到頭部，即使看遍各大醫院的科別，也找不出原因，直到經朋友建議赴花蓮慈濟醫院心臟內科檢查，才發現原來是三條冠狀動脈血管中的左前降支嚴重阻塞，所幸藉由心導管檢查並置放兩條支架後，張女士已逐漸紓緩症狀。
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說話常喘不過氣　恐與心血管問題有關
這名張女士過去也曾自費做了MRI核磁共振檢查，但仍找不出背痛原因，甚至有人建議她要看精神科；花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師張懷仁解釋，起初的確較難診斷背痛與心臟方面有關，但因張女士提及有胸悶狀況，且說話一段時間就得停下來喘氣，因此懷疑是否與心血管有關，經心導管檢查，才發現三條冠狀動脈血管中的左前降支幾乎已完全阻塞。
心血管阻塞引發背痛　醫師：屬非典型症狀
張懷仁醫師說明，通常心血管阻塞較常有胸悶症狀，尤其走一小段路或上下一兩層樓梯就容易感到喘，嚴重時甚至影響日常生活，但此個案因心血管阻塞導致單獨背後疼痛的表現，屬於非典型症狀，所幸經立即為張女士進行治療，並且放置兩條冠狀動脈血管支架，患者術後在加護病房與一般病房觀察一天就已康復出院。
胸悶且易喘氣　恐是心血管阻塞徵兆
張女士因遵循醫師指示，術後未提重物或者做出力的動作，加上先生24小時貼身陪伴，術後一個多月已順利恢復正常生活。張懷仁醫師強調，有類似症狀出現時，就應進一步尋求醫師協助，尤其若突然出現劇烈胸痛、呼吸困難或者冒冷汗等症狀，可能是急性心肌阻塞徵兆，建議應立即打119求助，避免症狀加劇影響健康。
資料來源：健康醫療網 63歲女長期受背痛困擾　竟是心肌梗塞惹禍
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