獎項
社會
議題
學校
隊名
公益主題
第一名
環境
保護
北一女
Girls In The Oasis
|開發菸蒂回收二合一菸盒 發起淨街除菸蒂行動
第二名
社會
關懷
台大
Foodeast
|開發互動桌遊 促進新住民文化融合
第三名
台大、北大、中原
直覺x職掘
|多元實作體驗 激發國中生對職涯各種想像
特別獎
熱血實踐獎
台大、師大、北教大
Just 4 Fun
|引領待業者擁抱焦慮 打造正向交流社群
行動延續獎
台大、台科大
暗房汽車咻咻咻
|引導高關懷少年 探索自我與家庭對話
卓越影響獎
中興、東吳、師大、元智
Marshmallow Squad
|破除族群隔閡 促進跨文化融合
和泰「公益夢想家」優勝團隊出爐 實作基金助青年築夢
2GameSome - 有車賞
2021-03-29 17:55:00
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第二屆和泰公益夢想家活動共號召近 300 組青年團隊報名，最終由北一女組成的「Girls In The Oasis」拔得頭籌，以開發設計菸蒂回收二合一菸盒，發起高中生聯合淨街除菸蒂行動，具備公益影響力、延續性、創新性等面向獲得評審專家一致肯定，勇奪第一名最高殊榮。整合產官學資源，引領青年體現創新公益行動為擴大學生公益實作效益，第二屆和泰公益夢想家除了與教育部青年發展署、NGO 城市浪人合作，賽程中更協助媒合 10 位專業領域業師/NGO mentor 輔導學生執行公益計畫，搭配設計思考、簡報培訓等課程教學，培育學生獨立思考與問題解決能力，發揮產官學三方資源整合之綜效，給予青年在公益道路上支持與助力，擴大社會正向影響力。第二屆報名對象從大專院校擴大至高中職學生，將公益種子向下紮根，活動主題為社會關懷、環境保護、永續資源、地方創生四大面向，並新增任務挑戰賽制，讓學生透過豐田精神「現地現物」的任務體驗，用自身體悟探索社會議題，激盪對公益解法的新火花，經專業評審團評選出 10 隊晉級決賽，和泰提供每隊 15 萬元公益實作基金，幫助青年展開夢想實踐旅程。
CSR x USR 打造社會共好的公益循環決賽邀請多方專業領域評審評選，包含教育部青年發展署副署長王育群、天下雜誌總監熊毅晰、社企流執行長林以涵、城市浪人創辦人張希慈、和泰汽車 CSR 委員會委員黃文瑞等擔任評審，看見學生跨出校園，勇敢為台灣做出更好的改變，評審們對學生的公益成果給予高度肯定與讚賞，例如：開發互動體驗桌遊，推動跨文化融合；多元實作體驗，激發國中生職涯想像；淨灘、淨山結合旅遊，鼓勵青年參與環保等計畫，結合業師/NGO mentor 輔導協作，計畫皆具備成熟的公益影響力與延續性。為鼓勵青年延續公益行動，和泰頒發予前三名各 15 萬、10 萬、5 萬元公益基金，另評選 3 組評審特別獎隊伍，各提供 3 萬元支持，因看見學生對社會議題的高度關注、勇於實踐自我價值等特質，未來和泰集團將持續攜手青年回饋社會，培育多元人才，結合企業與青年的力量，將學生的提案轉化為和泰公益種子智庫。 想了解更多活動詳情，請至活動網站查詢：https://www.hotaimotor.com.tw/Dreamfighter/第二屆和泰公益夢想家得獎名單
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