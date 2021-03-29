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和泰「公益夢想家」優勝團隊出爐 實作基金助青年築夢

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2021-03-29 17:55:00

和泰「公益夢想家」優勝團隊出爐 實作基金助青年築夢
▲ 和泰「公益夢想家」優勝團隊出爐 實作基金助青年築夢
和泰汽車舉辦「第二屆和泰公益夢想家CSR x USR提案實作競賽」，於 3 月 27 日假台北文華東方酒店舉辦決賽暨頒獎典禮，以企業攜手青年做公益的合作模式，和泰提供專業輔導資源與百萬實作基金，幫助青年實踐公益計畫，透過實作經驗培育青年獨立思考與問題解決能力，同時也有助青年更加了解和泰集團。
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專業評審陣容和泰汽車CSR委員會黃文瑞委員(左一)、城市浪人張希慈創辦人(左二)、天下雜誌熊毅晰總監(左三)、教育部青發署王育群副署長(右三)、社企流林以涵執行長(右二)與主辦單位和泰汽車黃南光董事長(中)、和泰汽車劉松山協理(右一)合影。
專業評審陣容和泰汽車CSR委員會黃文瑞委員(左一)、城市浪人張希慈創辦人(左二)、天下雜誌熊毅晰總監(左三)、教育部青發署王育群副署長(右三)、社企流林以涵執行長(右二)與主辦單位和泰汽車黃南光董事長(中)、和泰汽車劉松山協理(右一)合影。
第二屆和泰公益夢想家活動共號召近 300 組青年團隊報名，最終由北一女組成的「Girls In The Oasis」拔得頭籌，以開發設計菸蒂回收二合一菸盒，發起高中生聯合淨街除菸蒂行動，具備公益影響力、延續性、創新性等面向獲得評審專家一致肯定，勇奪第一名最高殊榮。
整合產官學資源，引領青年體現創新公益行動
為擴大學生公益實作效益，第二屆和泰公益夢想家除了與教育部青年發展署、NGO 城市浪人合作，賽程中更協助媒合 10 位專業領域業師/NGO mentor 輔導學生執行公益計畫，搭配設計思考、簡報培訓等課程教學，培育學生獨立思考與問題解決能力，發揮產官學三方資源整合之綜效，給予青年在公益道路上支持與助力，擴大社會正向影響力。
第二屆報名對象從大專院校擴大至高中職學生，將公益種子向下紮根，活動主題為社會關懷、環境保護、永續資源、地方創生四大面向，並新增任務挑戰賽制，讓學生透過豐田精神「現地現物」的任務體驗，用自身體悟探索社會議題，激盪對公益解法的新火花，經專業評審團評選出 10 隊晉級決賽，和泰提供每隊 15 萬元公益實作基金，幫助青年展開夢想實踐旅程。
CSR x USR 打造社會共好的公益循環
決賽邀請多方專業領域評審評選，包含教育部青年發展署副署長王育群、天下雜誌總監熊毅晰、社企流執行長林以涵、城市浪人創辦人張希慈、和泰汽車 CSR 委員會委員黃文瑞等擔任評審，看見學生跨出校園，勇敢為台灣做出更好的改變，評審們對學生的公益成果給予高度肯定與讚賞，例如：開發互動體驗桌遊，推動跨文化融合；多元實作體驗，激發國中生職涯想像；淨灘、淨山結合旅遊，鼓勵青年參與環保等計畫，結合業師/NGO mentor 輔導協作，計畫皆具備成熟的公益影響力與延續性。
為鼓勵青年延續公益行動，和泰頒發予前三名各 15 萬、10 萬、5 萬元公益基金，另評選 3 組評審特別獎隊伍，各提供 3 萬元支持，因看見學生對社會議題的高度關注、勇於實踐自我價值等特質，未來和泰集團將持續攜手青年回饋社會，培育多元人才，結合企業與青年的力量，將學生的提案轉化為和泰公益種子智庫。
    想了解更多活動詳情，請至活動網站查詢：https://www.hotaimotor.com.tw/Dreamfighter/
第二屆和泰公益夢想家得獎名單

獎項

社會

議題

學校

隊名

公益主題

第一名

環境

保護

北一女

Girls In The Oasis

開發菸蒂回收二合一菸盒 發起淨街除菸蒂行動

第二名

社會

關懷

台大

Foodeast

開發互動桌遊 促進新住民文化融合

第三名

台大、北大、中原

直覺x職掘

多元實作體驗 激發國中生對職涯各種想像

特別獎

熱血實踐獎

台大、師大、北教大

Just 4 Fun

引領待業者擁抱焦慮 打造正向交流社群

行動延續獎

台大、台科大

暗房汽車咻咻咻

引導高關懷少年 探索自我與家庭對話

卓越影響獎

中興、東吳、師大、元智

Marshmallow Squad

破除族群隔閡 促進跨文化融合
 

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