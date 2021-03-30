Mini推出Formula E前導車Pacesetter，暗示未來Mini JCW電動化

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Formula E最新賽事將於4/10開賽，而在此之前擔任賽事前導車的Mini也於日前發布Safety Car Mini Pacesetter，然而在看似與現行Mini相似設計，但其實有著大亮點。首先Mini Pacesetter外觀基於JCW發想，並因應賽事導入更鮮明的寬體與擾流設計及碳纖維材質部品。車尾部分也同樣因應賽事而配置造型誇張的下擾流飾板與大型尾翼，但仔細一看卻發現Mini Pacesetter竟沒有配置排氣系統。
同樣為符合Formula E賽事特性，因此Mini Pacesetter則是採用電動系統作為動力來源，其系統便是來自於現行Mini Cooper SE，不過動力並未調整維持184hp/28.5kgm輸出，但因座艙進行輕量化與無必要配置而僅保留前座，因此百公里加速縮短至6.7秒，另外Mini Pacesetter於底盤及懸吊系統等設定也進行升級。 雖然Mini Pacesetter動力輸出並未作大幅提升，但整體設計配置發想都來自於JCW，而Mini Pacesetter所展現的成果也讓Mini認同JCW朝電動化發展的可能性，而這也讓先前傳出JCW轉為電動子品牌的可能性大大提高。