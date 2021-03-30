NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

Mini推出Formula E前導車Pacesetter，暗示未來Mini JCW電動化

Carture 車勢文化

2021-03-30 11:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
Formula E最新賽事即將於4/10開賽，而擔任賽事前導車的Mini也於日前發布該車Mini Pacesetter相關資訊，看似與一般Mini沒有太大不同，但其實設計是以JCW為發想，且動力更採電動系統，而這都在暗示未來Mini JCW朝電動發展的可能性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Formula E最新賽事將於4/10開賽，而在此之前擔任賽事前導車的Mini也於日前發布Safety Car Mini Pacesetter，然而在看似與現行Mini相似設計，但其實有著大亮點。首先Mini Pacesetter外觀基於JCW發想，並因應賽事導入更鮮明的寬體與擾流設計及碳纖維材質部品。車尾部分也同樣因應賽事而配置造型誇張的下擾流飾板與大型尾翼，但仔細一看卻發現Mini Pacesetter竟沒有配置排氣系統。
Mini發布Formula E前導車Mini Pacesetter。
Mini發布Formula E前導車Mini Pacesetter。
Mini Pacesetter外觀有著鮮明的寬體設計。
Mini Pacesetter外觀有著鮮明的寬體設計。
同樣為符合Formula E賽事特性，因此Mini Pacesetter則是採用電動系統作為動力來源，其系統便是來自於現行Mini Cooper SE，不過動力並未調整維持184hp/28.5kgm輸出，但因座艙進行輕量化與無必要配置而僅保留前座，因此百公里加速縮短至6.7秒，另外Mini Pacesetter於底盤及懸吊系統等設定也進行升級。
雖然Mini Pacesetter動力輸出並未作大幅提升，但整體設計配置發想都來自於JCW，而Mini Pacesetter所展現的成果也讓Mini認同JCW朝電動化發展的可能性，而這也讓先前傳出JCW轉為電動子品牌的可能性大大提高。
車尾配置大型尾翼與充滿性能味的下擾流飾板。
車尾配置大型尾翼與充滿性能味的下擾流飾板。
Mini Pacesetter最大亮點就是沒有配置排氣系統。
Mini Pacesetter最大亮點就是沒有配置排氣系統。
座艙保留前座與相關配備以減輕重量。
座艙保留前座與相關配備以減輕重量。
Mini Pacesetter搭載與Mini Cooper SE相同的電動系統。
Mini Pacesetter搭載與Mini Cooper SE相同的電動系統。

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.18%68.82%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
94.83%5.17%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
45.42%54.58%
2021-03-24-2021-03-30

你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？

不會
71.92%28.08%
2021-03-26-2021-03-30
即時
推薦閱讀