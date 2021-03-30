戰狼一片尷尬！中國外交部遇外媒問新疆議題 卻找無翻譯
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-30 11:25:37
歐盟、美國、英國、加拿大等國近期就新疆人權議題，宣布對中國進行制裁，許多知名國際品牌也曾發表聲明譴責中國政府「強迫勞動」新疆少數民族，因此拒絕產品使用將棉花。相關議題延燒多日，中國外交部昨（29）日與新疆政府舉行聯合記者會反擊。
根據中國官媒央社「CGTN」的現場直播影片，記者會進行一段時間後，由《路透社》的外媒記者提問，雖然影片因為經過英文口譯，現場收音的音量被調低，但從現場官員等人疑惑的表情來看，他們聽不太懂記者的發問。新疆政府發言人徐貴相，和另一名官員不約而同的直接看向自己的右方，求救「翻譯一下吧，翻譯一下」但現場陷入一片尷尬的沈默。在場官員急忙找翻譯，最後《路透社》記者只好以中文重複問題。中國媒體報導，《路透社》記者提問，H&M過去曾經對新疆問題表態，但這次卻遇上麻煩，其他外國企業如果也在新疆議題上有所表態，是否會遇到H&M一樣的困難。對此，徐貴相強調外國企業要「擦亮眼睛」明辨是非，不應把經濟行為企業化。徐貴相還在會上說到，經過近些年艱苦不懈的努力，新疆的反恐形勢有了顯著改變，同時也歷史性地實現了脫貧，然而歐美西方國家的批評卻比以往更多，遏制中國發展的用心昭然若揭。