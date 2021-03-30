王淺秋批養網軍打韓 新文化基金會求償遭駁回
記者張志康/綜合報導
2021-03-30 16:23:07
2019年總統大選期間，新文化基金會在臉書發文，遭時任韓國瑜競選辦公室總發言人、前高雄市新聞局長王淺秋痛批以公帑養網軍。新文化基金會提告王淺秋並求償，經一審遭台北地院駁回請求後，基金會提上訴，今（30）日二審亦遭台灣高等法院駁回。
王淺秋2019年擔任國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人期間，召開記者會指駐日代表謝長廷成立新文化基金會領取政府補助與資源，卻在臉書粉絲專頁教學「如何打出像韓粉留言反串文」，嚴重傷害台灣民主。對此，新文化基金會向台北地方法院提告，認為王淺秋不實指控造成基金會名譽受損，要求王女賠償100萬元，並發布道歉聲明，以回復基金會名譽。台北地方法院一審指出，王淺秋言論涉及新文化基金會的活動是否合於公益目的、政府補助款與預算支用等，均屬可受公評之事，且王女言論前有相當查證，未使用偏激不堪言詞表達，並無不法性，故駁回基金會的請求。新文化基金會不服提起上訴，由台灣高等法院審理，今日台灣高院認為，難認王淺秋所為相關言論有何實質的惡意，且王淺秋言論提及基金會教導大家製作反串韓粉貼文，屬基於一定事證所為的事實陳述，並非憑空虛偽捏造，無從認定其主觀上出於惡意而陳述不實內容，因此駁回上訴，全案還可上訴。