特企／韓網新聞驚見台灣絕美景點　竟是出自泡麵廣告大片

美景引韓網新聞報導 幕後推手竟是滿漢大餐





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留意韓網動態的網友近日發現台灣美景照片登上韓網新聞，本以為是台灣觀光旅遊宣傳，細看後發現韓網新聞中的祕境美景截圖來自台灣知名速食麵品牌—滿漢大餐的最新廣告大片。點開原始廣告片的youtube留言區，不難發現許多喜愛台灣旅遊或台灣美食的韓國網友留言：「好想去台灣」、「這影片概念很有創意啊，簡直是被旅遊廣告大片耽誤的台灣暢銷牛肉麵」，「看著畫面配熱騰騰的滿漢大餐碗麵，假裝自己已經到九份了，好療癒啊!」60秒速食麵廣告引發韓國新聞報導與韓國網友對台灣旅遊的討論熱度，滿漢大餐品牌認為是意料之外的驚喜。





因全球疫情讓熱愛旅遊的觀光客暫緩計劃的這一年，台灣各地特色景點小旅行熱度不減，滿漢大餐這次推出的廣告影片，在60秒中巧妙切換台灣絕美景點與風土人情，以融滙百味的概念，將韓國觀光客熟知的九份山城、日月潭、基隆夜市，以及外國旅客較不常造訪但意外絕美的北門鹽田、高美濕地、四草湖、花東縱谷、台灣島狀環抱的樟湖國小等，一次收攏台灣山海美景與食材意象，交織出豐富的層次與深度，是一場視覺與味覺意象的華麗饗宴，吸引網友反覆觀看。難怪有韓國網友表示「這份就是台灣祕境地圖啊，簡直比旅遊書還神!」、「下次去台灣也要買滿漢大餐去這些景點拍同框照。」因韓網新聞而紅回台灣的滿漢大餐，也吸引在台灣的韓籍與日籍KOL熱烈響應。





韓國日本KOL率先同框拍一波 體驗台灣就從料豐味美開始





快速掌握韓網動態的台&韓籍網紅發現韓網新聞後，不約而同仿效廣告片中的主角，帶著滿漢大餐碗麵到廣告片中知名景點九份，邊吃邊拍下山海美景同框照，表示要先幫韓國網友踩點打卡朝聖，率先體驗一波料豐味美的視覺味覺饗宴，韓國網友與台灣網友幽默留言表示，「台灣真的好美，看完好感動!」、「還以為是台灣觀光宣傳片呢，台灣真的好美」、「4月連假衝一波九份!! 四捨五入當作自己也在拍廣告!」。





滿漢大餐台灣暢銷牛肉速食麵 四十年的美食代表作





創始於1983年、開啟「料理包」技術的台灣豪華速食麵品牌–滿漢大餐，憑藉著”料豐味美”、”吃得到真實牛肉”、“廚藝教母傅培梅指導開發”等特色，成為跨世代消費者一致好評、長年叫好又叫座的牛肉速食麵品牌；近年更不時出現在韓/日/法等異國Youtuber美食開箱影片中，是紅到海外的台灣美食代表。



