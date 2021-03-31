中國貪官3兄弟被抄家 擁百輛豪車、69套房產和豪華碼頭
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-31 15:58:37
中國近期多名貪官被披露，近日哈爾濱市電業局副局長李偉及其兄弟共3人，透過在電力行業的職務之便，非法取得大量金錢，最近被逮捕。調查人員在搜查李偉等人的過程中，發現兄弟3人共擁有上百輛豪車，且不乏「全球限量版」的跑車。
中國媒體報導，哈爾濱市電業局原副局長李偉及其兩個弟弟，通過非法手段壟斷當地電力系統77%的份額。經查李氏三兄弟共涉嫌故意傷害、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、聚眾淫亂等24項刑事犯罪，共形成3285本卷宗，可以鋪滿5個籃球場。
李氏兄弟3人透過職務之便累積大量財富，哈爾濱市電業局原副局長李偉（大哥）將工程交給經營工程公司的李桐（四弟），在分包給經營電力安裝工作業務的李建（三哥）。除了工程「一條龍」，李氏兄弟還時常透過「卡電」，脅迫企業或是個人交錢才能用電，央視節目特別採訪哈爾濱市幾個社區的居民，當地人都表示有時斷電，高樓住戶得爬樓梯、甚至直接帶著小孩入住飯店。
三人「肥水不落外人田」，積累的財富包括勞斯萊斯、賓利、悍馬、限量版克萊斯勒獵獸、限量版老爺車光岡女王等，上百輛豪車總價值近億元（人民幣）。除了豪車，還擁有松花江一座豪華碼頭和69套房產、清代藍底蟒袍、古董大碗、花瓶等古董。