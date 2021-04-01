投保重醫療！年輕人保險起手式　善用定期險「以小換大」

根據保險雜誌調查顯示，逾5成20-29歲年輕族群投保首重醫療險，其次才是儲蓄險，占比不到2成，顯示醫療保障才是新世代保戶心中最主要的保險功能，更是他們的購買主因。只是年輕人薪資不高保險該怎麼買？壽險業建議可以「定期險」做為個人保障的起手式，保費相對終身險便宜，即使收入有限，也能「以小換大」，以小資金換得大保障，替自己抵禦風險，還能隨需求選擇適合的商品。





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年輕人剛開始工作時薪資不高，也擔心突發的意外或生重病，讓自己失去「健康」，希望購買高CP值的保險商品，因應這趨勢，國內壽險業也推出「我的好時光保險計畫」，主要針對住院、實支、手術、傷害、 壽險、長照等不同需求，設計各年齡層均負擔得起的保單，希望年輕人每一份收入都能配置在刀口上，打拚之餘，也為自己做好基本保障。





新光人壽指出，根據勞動部在2020年公布15∼29歲的「青年勞工就業現況」調查，青年勞工初次就業年齡平均為21.3歲，2019年平均薪資為3萬1603元。而目前推出的「我的好時光保險計畫」都以定期險保單為底，相較終身險保費相對便宜，特別適合年輕族群作為個人保障的起手式，尤其在剛出社會、收入仍有限的情況下，可用最少的錢換最大保障，並可隨著人生不同階段所面臨的風險，調整自身的保險需求。





由於這保險計畫包含了住院醫療定期健康保險、實支醫療定期健康保險附約、手術醫療定期健康保險附約、定期傷害保險、長期照顧定期健康保險及定期壽險等6大保險商品，涵蓋住院、實支、手術、傷害、長照與身故保障，並具有3大特色包括保費便宜，保障程度不打折；回饋保費，鼓勵自主健康享好康及更約續保；保障無空窗期，符合年輕人的需求。





新光人壽指出，定期險因保費比終身險相對便宜，能讓年輕人以便宜的保費獲得高保障，即便收入有限，或無法負擔較高費用者，也能先為自己做好基本保障。同時，壽險及長照還提供外溢機制，在主契約繳費期間內，當被保險人每周一到周日，且1周有3日（含）以上，每日有效步數到達一定的步數時，就能獲得運動點數，累積到一定點數後，就可享有3%至5%的續期保險費折扣，鼓勵自主健康享好康運動不僅對健康有益，對荷包也有益。





在住院、實支（附約）、手術（附約）、傷害也提供無理賠獎勵保險金，若被保險人在契約有效期間內，未曾提出理賠申請，就能按應繳保險費總額的10％，獲得無理賠獎勵保險金，以 實質誘因鼓勵年輕人做好自主健康管理，對自己的健康負責。





同時，由於採10年期的定期險組合，因此提供「更約續保」，只要在保單屆滿前的30日內提出申請，就可不必檢具被保險人的可保證明，按照原契約同意的承保條件、更約生效當時接續契約的新費率及更約生效當時 年齡，重新計算保險費，更約續保至當時保險公司「指定的同類型契約」。





最後，壽險業者也提醒，雖然只是提供基本保障，但當個人隨著責任變動、年齡增長，保障肯定有所調整，尤其是2019年國人平均餘命為80.9歲，女性更高達84.2歲，相信未來的壽命一定更長，所以，對退休金的規畫、老年醫療的儲備及⻑期照顧的需求，都應隨著人生階段的調整，納入保單規畫的一環中，因此建議可先以定期險打底，再佐以終身險強化，是現在年輕人做保險規畫時，可以參考的投保策略，讓保費可接受，保障更完整。



